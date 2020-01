Andersson om Karlströms situation: "Vi har tålamod – handlar om några veckor"

När Djurgården under onsdagen samlades för första gången för 2020 är det inför ett år som kommer innehålla kvalspel till Champions League samtidigt som allsvenskan under sommaren. Sportchefen Bosse Andersson menar att det kommer bli ett tufft spelprogram och menar samtidigt att avsaknaden av Europaspel under 2019 kan ha varit en stor del av framgången med SM-guldet.

- Vi måste förbereda oss på det och kontinuitet tror jag blir viktigt, att vi får behålla de som gjorde det bra förra året. Det tror jag blir viktigt. Sen tror jag att vi har två spelare som kom in förra sommaren i Emir (Kujovic) och Curtis (Edwards) som är med från början. Vi har Erik Berg och Edward Chilufya som inte var med så mycket och även Astrit som är med från omstarten på ett annat sätt. Vi har några nyförvärv i truppen. Sen finns det frågetecken med att vår skyttekung och allsvenska skyttekungen (Mohamed) Buya Turay återgår till Belgien i ett första steg och sedan att Jesper Karlström, som var bidragande på väldigt många sätt, har ett kontrakt som går ut, säger han till Fotbollskanalen.

Hur är situationen med Buya Turay och Karlström?

- Buya kommer inte spela i Djurgården 2020, det har vi planerat för. Där är det naturligt at tittar vi på ersättare, han kommer inte vara lätt att ersätta, men vi behöver göra det. Och sen så har vi en dialog med Jesper. Vi vill ha Jesper kvar, det är inget snack om det, men just nu är det en sådan tid när kontraktet har gått ut och det är ett transferfönster som är öppet. Vi har en dialog och han vill helst bli utlandsproffs i en bra klubb. Blir han det är det bara att gratulera, men vi har tålamod på att han ska bestämma sig.

Hur länge kan ni vänta på att han ska bestämma sig?

- Jag tror det blir ohållbart för båda parter, utan jag tror att det handlar om några veckor. Det tålamodet har vi.

Hur ser det ut med alternativ på den platsen?

- Vi har väldigt många bra mittfältare i truppen och vi har förberedelser på det, om Jesper inte skulle vara kvar. Så vi får följa utvecklingen.

Är det aktuellt att plocka in förstärkningar utifrån om han inte blir kvar?

- Det kommer vara aktuellt för att plocka in förstärkningar utifrån och det är det vi jobbar efter. Sen som sagt, spelare som Jesper Karlström som har varit här i fem år så är det klart att vi vill ha kvar honom.

Samtidigt som Djurgården tappar Buya Turay så fick de under sommaren in en Emir Kujovic som då fick agera inhoppare större delen av hösten. Trots att han nu kan få en större roll som startspelare ser Bosse Andersson behovet av ytterligare en anfallare.

- Det är naturligt, det är två olika spelartyper men båda är väldigt skickliga på att göra mål. Vi behöver en bredd och olika spelartyper, så en spelare som är mer lik Buya än Emir i sådana fall.

Hur går det med jakten på en spelare där?

- Det är inte en jakt. Vi har en prioritering som vi jobbar efter och hoppas kunna lösa. Det kommer att krävas tålamod på det och har stora förhoppningar på att inom några veckor kunna lösa det.