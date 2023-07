Andreasson om nya värvningarna - och Rohdén: "Kan inte jaga honom varje vecka"

Allsvenska serieledaren IF Elfsborg gjorde under torsdagskvällen klart med sommarens tredje nyförvärv - den danske mittfältaren Jens Jakob Thomasen, 27, närmast i franska Nimes. Tidigare i juli månad har även yttern Camil Jebara, 20, kommit in från Landskrona Bois, precis som forwarden Jalal Abdulai, 18, från ghananska Inter Allies.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson är nu nöjd med värvningen av Thomasen, som stärker upp truppen ytterligare i toppstriden.

- Vi hade en ytter som prioritet, och det blev Jebara och sedan har vi velat ha in en till central mittfältare. Utifrån Jens Jakobs kvaliteter stärker han nu en redan stark trupp, och det känns bra på kort och lång sikt, säger Andreasson till Fotbollskanalen.

Samtidigt kan Andreasson inte svara på om Elfsborg värvat klart. Det hänger på vad som händer framöver, då det allsvenska sommarfönstret i år utökats från fyra till åtta veckor mellan den 7 juli och den 31 augusti.

Andreasson är i dagsläget nöjd med truppen, och vill inte svara närmare på Borås-Tidnings uppgifter om att den danske mittfältaren Andre Rømer vill lämna klubben av privata skäl.

- Det finns inget annat att säga än att Rømer i dag är Elfsborgare och att han är tillgänglig på söndag (mot IFK Göteborg).

Elfsborg är samtidigt också öppet för att ta in den landslagsmeriterade mittfältaren Marcus Rohdén, 32, vars kontrakt med italienska Frosinone gått ut efter Serie A-uppflyttningen.

- Det är som jag har sagt i flera år, att en hemvändare av Rohdéns nivå och kvalitet önskar vi kommer hem till Elfsborg den dagen han vill hem. Men jag kan inte jaga honom varje vecka, även om jag kanske gör det ändå. Vi vet var i har varandra och blir det Elfsborg är det fantastiskt, och om det inte blir det gratulerar vi honom till ytterligare tid utomlands. Då får det bli en annan gång.

Hoppas du?

- Jag har varit med för länge för att gå runt och hoppas. Om han kommer blir det bra och om han inte kommer blir det bra. Det är vår identitet med hemvändare som vänder hem, men vi har också en kanontrupp. Det är det som är fokus nu, men vi får se om vi ser Rohdén i den gula tröjan, säger han.

Rohdén slog igenom i Elfsborg och lämnade sedan för italienska Crotone 2016, och därefter flyttade han till Frosinone under 2019. Totalt sett har han gjort 141 matcher i Serie B och 60 framträdanden i Serie A i Italien.

Under den senaste landslagssamlingen sa han följande om en återkomst till Elfsborg:

- Jag är öppen för allt, det beror på vad det finns för alternativ. Om det dyker upp något bra så är jag intresserad av att hoppa på det. Men om det inte skulle vara så att det finns några bra alternativ så är Elfsborg och Sverige också ett alternativ, sa han då.

IF Elfsborg ställs till helgen mot IFK Göteborg hemma i allsvenskan.