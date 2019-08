Antonsson och Berget missar FFF-matchen – men Beijmo kan debutera för MFF

Under söndagen tar Malmö FF emot Falkenbergs FF på hemmaplan i allsvenskan. Då får Skånelaget klara sig utan fyra spelare. Oscar Lewicki och Franz Brorsson är avstängda och dessutom kommer varken Marcus Antonsson eller Jo Inge Berget då de bägge är skadade.

- Antonsson fick en känning i baksida lår i matchen mot Zrinjski. Det rör sig inte om en muskulär skada vilket är positivt, så nu jobbar vi med att återfå en god funktion, säger MFF:s sjukgymnast Jesper Robertsson till Sydsvenskan.

Berget har problem med en ljumskskada.

- Han har ett litet ödem i ljumskregionen. Det är ingen större muskulär skada, men han är inne i en rehabperiod nu. Hur kort den är beror helt på hur han svarar på den stegrade rehaben. Jag vill inte uttala mig om några tider, säger Robertsson.

En spelare som är med i truppen är dock nyförvärvet Felix Beijmo som kan få debutera.

- Jag vet inte om jag startar honom. Han har inte fått en hel träning med laget ännu och vi måste ge honom den bästa chansen att kunna spela bra, säger MFF-tränaren Uwe Rösler.

MFF:s trupp mot Falkenberg:

Johan Dahlin, Eric Larsson, Jonas Knudsen, Behrang Safari, Sören Rieks, Fouad Bachirou, Arnor Traustason, Markus Rosenberg, Guillermo Molins, Anders Christiansen, Felix Beijmo, Rasmus Bengtsson, Romain Gall, Erdal Rakip, Bonke Innocent, Aamel Mujanic, Tim Prica , Lasse Nielsen

Du ser söndagens möte mellan MFF och Falkenberg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.