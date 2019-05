Antonsson stressar inte bort från MFF: ”Helt fantastisk förening”

För tio månader sedan ville Alexander Jeremejeff lämna Malmö FF för att få mer speltid. MFF:s ersättare blev Marcus Antonsson, som kom från England efter tid i Leeds och Blackburn. På 40 matcher, varav 29 från start, har han gjort 19 mål och fem assist, och varit en succé.

- Det känns bara bättre och bättre i Malmö. Jag trivs skitbra. Vi ligger i toppen där vi vill vara. Att det snart har gått ett år... Det har hunnits med en del. Det är bara sjukt kul att fortsätta detta.

Du var ”bara” 18 månader i Kalmar FF, men det kändes som att du utvecklade ett starkt band med den föreningen. Känner du något liknande med Malmö FF?

- Ja, absolut. Det finns många olika aspekter. Precis som i Kalmar är det många spelare jag kommer nära och klickar med, även på ett personligt plan och ute på planen likaså. Supportrarna är helt fantastiska. Stämningen, stödet, det här trycket som är kring MFF. Det är en helt fantastisk förening.

Antonsson har som sagt redan varit utanför svensk fotboll en gång tidigare. Då gick det inte som han hoppades, och han planerar inte direkt sin karriär utan gillar sitt läge i MFF.

- Helt ärligt så är jag ”här och nu”. Jag har mitt kontrakt här att utgå från och eftersom jag trivs så bra här så känner jag... Inte ett lugn, men att om man trivs så pass bra där man är, så är det skönt att man inte behöver flyga iväg i tankarna. ”Ska jag ta en resa igen? Var ska man hamna då?”. Jag tar nästa match hela tiden, och fokuserar på att vi ska vinna titlar och göra succé i Europa. Det är det mitt fokus är. Sedan tar man det därifrån. Jag känner mig väldigt lugn och trygg.

Det är inte så att du ringer din agent och säger ”Kan du inte fixa en ny Championshipklubb i sommar”?

- Nej, verkligen inte så. Det är det som är grejen med MFF. Det är så otroligt hög nivå på allting. Supportrarna här ute, stämningen de bidrar med. Trycket runt MFF. Vi spelar i Europa. Vi är ett topplag. Jämfört med Championship så känner jag att detta är ett steg uppåt någonstans.

- Jag trivs väldigt bra och kommer fortsätta att göra det så länge jag är här.

Det återstår att se om det blir en ny start för Antonsson i dag borta mot IFK Göteborg. Uwe Rösler har roterat i anfallet ett par gånger tidigare i vår, även om Antonsson och Markus Rosenberg har varit det startande paret de flesta gånger.

- Det är en speciell situation också i vår trupp. Vi har så bred trupp och så många spelare.

- Han (Rösler) var ju tydlig mot mig att jag inte ska känna mig petad. Efter Häcken, där jag gjorde mål, så var jag utanför Sundsvall, och sedan mot Norrköping. Det är speciellt, men man är van vid det. Det är en utmaning också. Jag vet att när jag kommer in i de här ”målflowen”, då kommer jag fortsätta att göra mål bara jag får fortsätta att spela. Då blir utmaningen att börja vid sidan och att ändå behålla "flowet".

- Man kan inte säga någonting så länge laget ligger där de ligger. Vi vill ligga i topp och vill vinna guldet. Då gäller det att alla köper det. Det kommer vara in och ut. Det är bred trupp som vi kommer att använda.



IFK Göteborg och Malmö FF möts i dag klockan 19.00. Matchen sänds via C More.