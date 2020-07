Asbaghi övergav Norlings taktik: "Överlade kontrollen i motståndarnas händer"

Det har knappast kringgått någon som följer allsvenskan att AIK bytt spelsätt den här säsongen. Från att ha legat i ett zonförsvar är det nu man mot man, vilket blivit en jobbig överraskning för en del lag i inledningen av säsongen.

IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi har dock erfarenhet av att spela med markeringsförsvar. Under åren i Dalkurd, 2016 och 2017, använde han sig av det och kanske är det också någonting som Blåvitt kan dra nytta av i mötet med AIK.

- Det handlar väl först och främst att vara så mycket vi som vi kan vara, att hitta kontinuitet i vårt spel och inte dras med för mycket i vad de gör. Men det är klart att vi har ett hum om vad de gör, säger han till Fotbollskanalen.

Asbaghi valde dock att frångå man mot man-försvar. Han ville att sitt eget lag skulle ha kontrollen. Inte motståndarna.

- Med Dalkurd 2016 och 2017 spelade jag markeringsförsvar och vet att det finns stora fördelar med det. Men anledningen till att jag inte ville fortsätta med det var för att man överlade kontrollen i motståndarnas händer, att de hela tiden kunde bestämma utgångspunkten för mina spelare. Det finns såklart fördelar och det är om du som motståndare inte kan utnyttja de svagheter markeringsspelet har, men det finns också en frustration i att agera markeringsförsvar om motståndarna är tillräckligt smarta. Det återstår att se om vi kan vara det tillräckligt mycket mot AIK

Samtidigt tycker Blåvitt-tränaren att det är en spännande förändring som Rikard Norling i AIK-lägret implementerat, även om det blir en skillnad för IFK Göteborg gentemot tidigare matcher lagen emellan.

- Det är ett speciellt AIK som kanske har gått från att vara det mest strikta zonförsvaret till att applicera någonting helt annat, ett markeringsförsvar. Det är kul det som AIK håller på med, det är kul för allsvenskan. Det är klart att det kommer att bli en väldigt intensiv match på det sättet och vi måste vara förberedda på att det blir en hel del kamp. AIK är såklart aggressivt i sitt försvarsspel och att man följer man-man. Samtidigt, när någon blir bortgjord, är de inte sena att dra på sig en frispark som sällan renderar i gula kort. Det gör att det ibland kan bli en ganska frustrerande matchbild för oss motståndare och det är där vi måste vara kyliga. Vi måste kunna hitta ett lugn och fokusera på det vi ska göra.

IFK Göteborg har sedan den 14 juni spelat fem matcher, fyra i allsvenskan och en i cupen. Gemensamt för dem alla? Att IFK Göteborg alltid har hamnat i underläge.

- Vi har försökt att analysera matcherna var för sig. Om man tittar på Hammarby borta är det helt logiskt att vi ska ligga under, för första 20 minuterna är vi för dåliga, för låga och vi är inte tillräckligt aggressiva i det låga (försvarsspelet) så de skapar målchanser på oss. Så det förklarar väldigt mycket varför vi ligger under i den matchen. Om man tittar på senast mot Sirius så är det en match som vi också ligger under i, men om man tittar på de första 20 minuterna är vi totalt överlägsna och gör vår bästa inledning av en match i år samt att vi ska ta ledningen. I slutändan är vi en ribbträff från Sargon (Abraham) från att ta ledningen. I en sådan match är det svårt att göra för stora analyser om varför vi ligger under, utan det är mer tillfälligheter. Varje match lever sitt liv. Men det är klart att om vi står här efter femton matcher och har varit i underläge i varje så får vi fundera på vad det är som händer.

Men Asbaghi ser ändå ljusglimtar trots att IFK Göteborg hamnat i underläge i match efter match.

- Vad som är otroligt positivt är att vi har visat att vi är det bästa laget i allsvenskan på att hamna i underläge. Den enda matchen där vi har legat under - vilket är alla - som vi inte kommit tillbaka i är mot Elfsborg. Där är jag ganska övertygad om att vi hade kommit tillbaka om vi hade spelat elva mot elva. Vi har legat under mot Varberg och vänt, vi har legat under mot Mjällby två gånger och kommit tillbaka. Vi har legat under Sirius två gånger och kommit tillbaka. Vi är otroligt besvikna att vi ligger under så många gånger, men vi är minst lika stolta över att vi kan kriga oss tillbaka.