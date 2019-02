Asbaghi vill se ett par nyförvärv till: ”Är inte klara med vår trupp”

Det är ett ungt IFK Göteborg som ska göra jobbet under 2019. Spelare som Tobias Hysén, Emil Salomonsson och David Boo Wiklander har alla lämnat laget och upp har flyttats egna talanger.

På nyförvärvsfronten har klubben hämtat in målvakten Giannis Anestis och mittfältaren Junes Barny. Den sistnämnde har fått ersätta Vajebah Sakor som sålts till Grekland. Tanken är dock att bredda truppen ytterligare, enligt tränaren Poya Asbaghi.

- Ja, vi har öppnat möjligheten för att värva en eller två spelare till och det arbetet fortsätter, säger han till Fotbollskanalen efter fredagens träningspass i portugisiska Lagos.

- Framför allt söker vi fortsatt en mittfältare, det har vi varit tydliga med från första början och det är ett arbete som fortsätter.

Blåvitt-profilen Sebastian Eriksson bröt nyligen sitt kontrakt med grekiska Panionios och har tränat med IFK efter hemkomsten till Sverige. Själv har Eriksson, som just nu genomför rehabilitering efter en skada, sagt att en återkomst till IFK ligger ”hyfsat nära till hands”.

Poya Asbaghi om Eriksson:

- Det är en spelare och en karaktär som är väldigt intressant, det är självklart. Sedan handlar det i hans fall om att han har en rehabilitering, som går bra, men det är fortfarande väldigt ovisst om när han skulle kunna vara tillbaka i matchspel. Vi vet vad vi får ut av ”Sebban” som ledare och förhoppningsvis kommer rehabiliteringen gå bra, men det går inte heller att dra den slutsatsen att det är en värvning som skulle kunna ge oss 30 matcher, till exempel. Det gäller att parallellt jobba vidare på andra alternativ, säger han.

Förhandlar ni nu eller vad är status?

- Vi har haft en bra kontakt ända sedan den dagen han lämnade för Grekland och den kontakten har fortsatt även på hemmaplan.

En annan mittfältare som tidigare spelat i Blåvitt och som kan bli tillgänglig, dock först i sommar, är dansken Mads Albaek som spelade i iFK från hösten 2015 till sommaren 2017. Till GP sa han nyligen att Göteborg ”alltid är intressant”. Kontraktet med Kaiserslautern löper ut om några månader.

- Jag säger samma sak som med ”Sebban”. Vi har bra koll på de spelarna som har varit i Blåvitt en längre period och de som varit utomlands, de har vi alltid ögonen på. Sedan vill jag inte kommentera så mycket mer vad som händer, säger Asbaghi som förklarar att man jobbar efter en lista på spelare som skulle kunna vara tänkbara nyförvärv.

Blåvitt har fortsatt inte fått någon sportchef på plats, efter att Mats Gren fick sparken under hösten i fjol. Kortsiktigt menar Asbaghi att det funkar ändå, men på längre sikt menar han att klubben förmodligen behöver hitta en ersättare till posten.

- Det är inga konstigheter så, vi är en sportgrupp, ett råd som involverar flera personer. Vi har en väldigt bra dialog där om vad vi behöver få in. På kort sikt har har det inte varit några problem alls. Det är väl mer på lång sikt som det kan vara bra att få in en sportchef eller någonting liknande.

Vet du om det är något man jobbar på att få in nu?

- Det vet jag inte, det vet Max (Markusson, klubbdirektör) och de andra hur den processen går, sedan kan man konstatera att även om man skulle få in en sportchef nu med så lite kvar så hinner den inte påbörja det arbetet för det här fönstret och där har vi varit väldigt bekväma med att vi kan jobba med det. Men det är viktigt att få in det för kommande fönster och framför allt för strategiarbetet framöver.

Är det framför allt du och Max som har de största mandaten nu?

- Det är klart att vi två är väldigt drivande i de här processerna, sedan involverar det fler ögon och öron också.

Har ni satt någon målsättning för året?

- Det är svårt läge att prata målsättning för någon egentligen. Allt är relativt och allt handlar om vad motståndarna rekryterar också och framför allt känner vi att vi inte är helt klara med vår trupp. Vi har en väldigt ung trupp som hela tiden måste utvecklas och det gäller för oss att fortsätta att utvecklas på det sättet som vi vill spela fotboll. Oftast går de två sakerna hand i hand. När processen går framåt så utvecklas också de unga spelarna. För oss är det jätteviktigt att vi kan plocka tillräckligt många poäng parallellt med det. Samtidigt - när vi har den här unga truppen så är det viktigaste för oss att vinna matcher och utvecklas.

- I bland kan det vara så att en plats längre ner och en massa spelare som samtidigt utvecklats är bättre än en plats högre upp där de inte har utvecklats helt enkelt. Det gäller för oss att hela tiden utvärdera vad som blir bäst för oss både på långt och kort sikt. Vi har sagt att vår målsättning är att komma tillbaka till toppen - och när vi väl kommit tillbaka till toppen så ska vi stanna där och därför är det viktigt att den här processen går till på rätt sätt.

Vad skiljer truppen i år från i fjol?

- Det är framför allt att vi har en ännu yngre trupp än vad vi hade i fjol. Redan förra året var det många som påtalade att vi hade en väldigt oerfaren trupp sett till allsvenska matcher - och nu har vi tappat spelare som David Boo Wiklander, Tobias Hysén, Emil Salomonsson och det har vi ersatt med egna spelare från akademin i princip och det gör att vi har ett ännu yngre lag. Samtidigt har vi en hel del spelare i laget som varit med i ett år och försökt utveckla den fotbollen vi gärna vill bedriva. På det sättet finns det en större förståelse för det vi vill göra. Det är väl de två sakerna jag skulle säga.

Totalt blir det ett träningsläger på tio dagar i Portugal för IFK. Så här långt är Asbaghi väldigt nöjd med hur det sett ut på träningarna. Ett par spelare har utmärkt sig lite mer.

- Det finns en hel del utav dem som tar för sig och gör det bra. Junes Barny till exempel. Han har kommit hit och gjort det bra - en ny spelare som kommit in i gruppen bra och visat framfötterna på träningen. Han får gärna fortsätta att göra det även när det bli vardag. Även Adil Titi har visat framfötterna under senare delen av de här träningarna här. Samma sak med honom: Det gäller att han fortsätter att göra det även när det blir vardag i arbetet.

Lagets första tävlingsmatch blir mot Nyköping i svenska cupen nästa helg. Det finns lite frågetecken bland vissa spelare vad gäller skador.

- Vi har fortfarande Carl Starfelt (opererade höften efter förra säsongen) som inte tränar fotboll med det övriga laget. Robin (Söder, opererade foten efter säsongen) har precis gjort sina första fotbollspass så vi får se om vi får ut någon minut av honom till framför allt de inledande cupmatcherna. Det är ett stort frågetecken. Även Alhasan Yusuf drog på sig en skada i senaste träningsmatchen så vi får se hur fit han är.

Är du laddad inför säsongen?

- Hur laddad som helst.