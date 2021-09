Asoro berättar om tuffa tiden i Djurgården: "Kroppen sa nej"

I sitt 15 allsvenska framträdande för Djurgården kom det så efterlängtade första målet för Joel Asoro. 22-åringen, som kom närmast från en tid i Serie A-klubben Genoas frysbox när han hämtades in från Swansea inför säsongen, höll sig framme i derbyt mot Hammarby under söndagen. Efter förarbete av Magnus Eriksson dunkade forwarden in bollen i bortre hörnet, ett mål som betydde 3-1 precis innan pausvilan.

Till slut vann man med 4-1. En viktig seger för guldjagande Djurgården, som haft det tufft i derbyn de senaste åren.

- Jag har hört mycket historier om derbyn och så, nu kände jag att det var dags att vända på saker och ting. Allihopa kände det, säger Asoro.

För forwarden betyder målet mycket.

- Vilken känsla. Det var så längesen jag gjorde mål och fick fira med supportrar. Jag drömde mig i väg. Wow, vilken känsla.

- Men jag är inte nöjd. Nu vill jag bara ha mer. Jag vet att det går nu. Jag vill bibehålla momentum och fortsätta gå framåt.

När han ska beskriva tiden utan mål är det ordet "frustration" som poppar upp i Asoros huvud.

- Jag har känt frustration. Det har varit jobbigt. När jag kom till Djurgården hade jag inte spelat fotboll på ett år. Så för mig har det varit jobbigt, det har tagit på mig. Man vill ju visa vad man går för. Det var verkligen på tiden att det blev mål.

Han berättar att han haft en uppförsbacke rent fysiskt att ta sig an under sin första tid i blårandigt.

- Jag känner att jag orkar mer nu och att kroppen säger till mig att jag kan köra på. Jag har jobbat jättemycket med fysiken. Det här första halvåret har varit riktigt jobbigt. Jag är tacksam över att de har ställt upp, en riktig familj.

De? Djurgårdens ledarstab och Asoros personlige tränare, Sebastian Pisano. Den senaste tiden har de jobbat hårt för att forwarden ska få sin kropp att fungera som han vill.

- Innan kände jag mig så utmattad. Efter tio minuter på ett inhopp. Jag orkade inte springa. Jag kände mig seg i kroppen och att jag hade så många skavanker. Det är svårt att förklara, men det är så jag kände.

- Kroppen ville inte. Den sa nej. Jag har känt att jag inte kunnat trycka på så mycket i de tidigare matcherna, men det här senaste uppehållet var jätteviktigt för mig. Vi har jobbat jätte-, jättehårt. Det har lönat sig.

Varför startsträckan varit så lång? Tiden i Italien blev inte alls vad Asoro tänkte sig.

- Jag var ju i karantän i Italien i sex månader. Jag gjorde ingenting. Man fick ju knappt gå ut för att handla mat. Klart, jag kunde träna hemma men konditionsmässigt gick det inte.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf är glad över Asoros mål.

- Jag hoppas att det här stärker hans självförtroende, säger Lagerlöf och fortsätter:

- Han har blivit uthålligare och bättre och bättre i positionsspelet. Nu passade det honom ganska bra att spela mot den typen av mittbackar som Hammarby har. Kul att han fick sätta dit den, för det är väl det som saknats lite. Han har gjort en del bra inhopp men inte riktigt fått sätta dit den, och det är alltid härligt med forwards som gör mål.