Åtta år i ÖFK över - Hopcutt: "Det har varit en bergochdalbana"

Division 1, superettan, allsvenskan och Europa League. Jamie Hopcutt fick uppleva det mesta med ÖFK - men nu är tiden i rödsvart över. - Östersund tappade sin identitet under mitt sista år, säger han till Fotbollskanalen .

"Det var svårt i början, jag hade bara bott hemma med min mamma och pappa och när jag landade på flygplatsen var det en chock. Det var fullt med snö, jag var ensam i lägenheten och jag var inte säker på om jag hade gjort rätt".

Jamie Hopcutt verkade ha gjort rätt ändå. Han var fortfarande tonåring när han skrev på ett kontrakt över tre månader med Östersunds FK 2012, vilket senare förlängdes säsongen ut. ÖFK spelade den säsongen i division 1 norra, var Hopcutt spelade innan han skrev på för den svenska klubben? I Tadcaster Albion, i den engelska niondedivisionen.

Hopcutts resa med ÖFK började således i division 1, fortsatte i superettan, tog sig vidare till allsvenskan, mätte sig med Arsenal i Europa League innan den slutade med ett 2019 fullt av kaos - både på och utanför plan.

När säsongen 2019 tog slut, tog även Hopcutts resa med ÖFK slut.

- Det är blandade känslor, det är tråkigt när du har varit i en klubb så länge och måste säga hejdå till dina vänner. Samtidigt är det spännande då nya utmaningar väntar. Det har varit en lång resa och jag kommer alltid uppskatta de fantastiska minnena som vi skapade. Jag fick aldrig chansen att säga hejdå till fansen som jag ville, men jag är säker på att jag en dag i framtiden kommer återvända och spela framför dem igen, säger 27-åringen.

Hur åtta år i Östersunds FK har varit?

- Jag älskade mina åtta år i Östersund. Det har varit en bergochdalbana fylld med toppar och dalar, men topparna slår definitivt ut dalarna. Jag var delaktig i ett fantastiskt lag med fantastiska spelare. Framför allt hade vi otroliga år under Graham Potter då vi uppnådde mycket.

- Europa League-resan var fantastisk för alla som var med på den - och det motiverar dig att få vara med om det igen när du väl har varit med om det. Därefter hade klubben problem både på och utanför planen och det var mycket negativt. Det är varken kul att se på eller roligt att höra om, men förhoppningsvis kan de komma tillbaka och börja blicka framåt igen.

Varför lämnade du ÖFK efter säsongen?

- Det var rätt tidpunkt för mig att lämna och testa något nytt. Flera spelare hade lämnat året innan och när Graham lämnade var det en stor förlust för mig personligen. Vi hade ett unikt sätt att spela på och det sättet vi spelade på under Grahams ledning passade mig perfekt. Jag tycker att Östersund tappade sin identitet under mitt sista år i klubben och sättet på hur vi spelade förändrades under den nye tränaren. Det var då jag kände att jag måste ta mig vidare.

Minnena är många från tiden i ÖFK - och mestadels positiva. Högst av allt rankar Hopcutt uppflyttningarna till både superettan och allsvenskan, men även 2-1-segern borta mot Arsenal på Emirates Stadium i Europa League.

Trots att engelsmannen nu är kontraktslös är han kvar i Sverige, då Storbritannien är satt i karantän. Dagarna spenderas på gym, utomhus och efter träningsprogram som han har fått från de tränare han arbetar med.

Fotbollens framtid är oviss, likaså Jamie Hopcutts.

- Jag hade erbjudanden från både Sverige och Norge och var väldigt nära att skriva på för en klubb men när viruset bröt ut dog allt.

Vad hände med Häcken, du uppgavs vara på väg dit?

- Ja, det stämmer. Jag hade ett bra möte med Häcken och jag trodde det skulle sluta med att jag skulle skriva på för dem. Jag fick ett erbjudande men tyvärr kunde vi inte komma överens om kontraktsdetaljerna.

- Jag hade även erbjudanden i januari. Jag träffade en League One-klubb i England och hade erbjudanden från Skottland, Grekland och Asien, men jag kom fram till att det inte var rätt för mig. I nuläget finns det inget konkret, men när det här är över och allt går tillbaka till det normala vill jag helst spela i Sverige eller Norge.

Hur vill du summera dina åtta år i ÖFK?

- Östersund kommer alltid vara ett speciellt ställe för mig och jag ser det som mitt andra hem.