Avslöjar: Häcken-mittback får inte spela efter miss: "Kommenterar inte varför"

2021 gjorde Tobias Carlsson 20 allsvenska framträdanden i BK Häcken, men hade under fjolårssäsongen svårare att ta plats och gjorde inte en enda allsvensk minut i Häcken under guldsäsongen. I stället blev det under hösten en utlåning till Varbergs Bois, men inför årets säsong återvände mittbacken till den regerande mästaren.

Under delar av vårsäsongen har två av lagets ordinarie mittbackar, Franklin Tebo och Johan Hammar, varit uppskrivna på skadelistan, men trots det har Tobias Carlsson inte tagit plats i matchtruppen i en enda tävlingsmatch i år. I flera allsvenska matcher har Hisingsklubben inte haft med en enda mittback på bänken.

Men det är ingen sportslig förklaring som ligger bakom den uteblivna speltiden. Tobias Carlsson är nämligen inte registrerad för tävlingsspel i BK Häcken. Registreringen från Varberg har inte flyttats sedan utlåningen i fjol. Något som sportchef Martin Ericsson bekräftar för Fotbollskanalen.

- Det jag kan säga är att hans registrering fortfarande ligger hos Varberg, men att det är ett pågående ärende. Övriga detaljer kan jag egentligen inte gå in på då det är ett pågående ärende, säger Ericsson till Fotbollskanalen.

Men vems felet för den uppkomna situationen är vill klubbens sportchef inte kommentera.

Är det ni som har missat att registrera honom?

- Jag kan egentligen inte säga mer än att det är så (att registreringen ligger hos Varberg), men jag kommenterar inga saker runt eller varför med hänsyn till att det är ett pågående ärende.

Är det hos Svenska Fotbollförbundet det ärendet ligger?

- Ja, vi har en dialog.

Men han har inte fått spela för er under våren?

- Nej, hans registrering ligger hos Varberg, säger Martin Ericsson.

2019 skedde en administrativ miss från Häcken i kvalet till Europa League. Då glömde klubben att registrera Alexander Jeremejeff till dubbelmötet mot AZ Alkmaar, då Europaäventyret också tog slut.

När Carlsson åter kan bli Häckenregistrerad spelare vill Ericsson inte spekulera i, men övergångsfönstret öppnar den 7 juli. Då finns möjlighet att registrera nya spelare, exempelvis nyförvärv.

- Fönstret öppnar då, men det är som sagt ett pågående ärende, säger sportchefen.

Men även om Tobias Carlsson skulle bli registrerad under de kommande veckorna kan mittbackens tid i klubben ändå närma sig sitt slut. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen är en flytt i sommar på tapeten, där ett lån eller en övergång tillbaka till Varbergs Bois nämns som aktuell.

- Det är väl inget vi har pratat om än. Vi får väl se. Vi har många duktiga mittbackar och Tobias är en av dem. Vi får se vad som händer till sommaren, men det finns väl inga konkreta saker just nu utöver att Tobias är hos oss, säger Martin Ericsson.

Fotbollskanalen har sökt Tobias Carlsson, men utan framgång.