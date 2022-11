Avslöjar: Ny SvFF-skrivelse i VAR-frågan - detta händer nu: "Får se vilken tidtabell som är möjlig"

LÄS MER: SvFF-granskning visar - 41 allsvenska domslut hade VAR-korrigerats

VAR är åter på tapeten i svensk fotboll.

Nio elitklubbar - AIK, Djurgårdens IF, Gif Sundsvall, Hammarby IF, Helsingborgs IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, IK Sirius och Malmö FF - har lämnat in en gemensam skrivelse till bland andra Svenska Fotbollförbundets styrelse om att de inte vill införa VAR, då samtliga nio klubbar har medlemsbeslut mot VAR. De lyfter att domarbedömningar fortfarande infrågasätts i avgörande situationer med VAR, samtidigt som "diskussionen om domslut tycks vara lika aktiv som utan implementering", "publikupplevelsen påverkas negativt", och "kostnaden för implementering är hög". Samtidigt har andra parter, som domare, uttryckt sig om att de vill ha VAR i allsvenskan.

Så, vad är egentligen status i processen nu och när kan ett beslut tas?

Svenska Fotbollförbundets styrelse är den part som har mandat att fatta beslut i frågan om VAR ska införas, då det är ett beslut som tagits av förbundets representantskap. SvFF:s styrelse beslutade sig i slutet av 2019 för att "analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa VAR inom den svenska elitfotbollen", vilket resulterade i en VAR-rapport, som kom ut i januari 2021. I samband med det drogs också slutsatsen att det, "till följd av uppskattade implementerings- och driftskostnader", i ett inledande skede inte är aktuellt med VAR inom svensk damelitfotboll.

Nu har SvFF i veckan, som ett led i beredningsarbetet inför ett beslut, skickat ut en ny skrivelse till berörda intressenter med uppdaterad information i frågan för att samtliga parter ska kunna komma in med eventuella synpunkter senast den 15 december gällande ett beslut om VAR. Parterna som fått skrivelsen är medlemsföreningarna i Svensk Elitfotboll, medlemsföreningarna i Elitfotboll Dam, samtliga distriktsförbund, Spelarföreningen, Tränarföreningen, Sveriges Elitdamdomare, Elitdomareklubben, Svenska Fotbollssupporterunionen och SvFF:s kommittéer.

SvFF lyfter generellt sett i skrivelsen fram fakta och siffror som talar för VAR, och inleder med att redogöra för att 35 av 55 europeiska nationsförbund har implementerat eller påbörjat implementering av VAR i respektive högstadivision på herrsidan, samtidigt som VAR finns eller är under implementering i 30 av de 31 högst rankade europeiska ligorna på herrsidan.

Vidare tar SvFF upp en forskningsstudie som gjordes av Fifas regelorgan, Ifab, inför beslutet att godkänna tillämpning av VAR i tävlingsfotboll. Studien utgick från runt 800 matcher och konstaterade att antalet korrekta domslut ökade från 93 till 98,8 procent med VAR. Vidare visade studien att det under 70 procent av matcherna inte förekom spelavbrott till följd av VAR. Det genomsnittliga tidstillägget per match, till följd av VAR-användning, uppgick till drygt en minut.

SvFF har samtidigt genomfört en fiktiv VAR-granskning av samtliga domslut (i snitt cirka 250 per match enligt Ifab:s studie) i alla 240 allsvenska matcher under 2022. Granskningen visar att VAR hade korrigerat 41 domslut, det vill säga ingripit i var sjätte allsvensk match.

- Straffar, i 23 fall dömdes det inte straffspark i en situation där så borde ha skett, alternativt dömdes det straffspark i en situation där så inte borde ha skett.

- Utvisningar, i 8 fall visades en spelare inte ut trots att så borde ha skett.

- Felaktiga offsidebeslut, i 7 fall dömdes ett mål felaktigt bort för offside, alternativt borde ett godkänt mål ha dömts bort för offside.

- Övriga målsituationer, i 3 fall dömdes det mål i situationer där det inte skulle ha skett alternativt dömdes det inte mål när så borde ha skett.

Vad gäller ekonomi uppskattas kostnaden, för VAR i allsvenskan, ligga på cirka 13-15 miljoner kronor per år. Under året då VAR implementeras tillkommer även, utöver teknik-kostnader, kostnader för projektledning, utbildning och liknande, vilket beräknas landa på mellan 3-5 miljoner kronor. När VAR tidigast kan implementeras i Sverige är beroende av när ett beslut tas i frågan, men troligast är ett år efter att ett beslut tagits utifrån erfarenhet från andra länder som implementerat VAR.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson är tydlig med att det inte kommer att komma ett beslut om VAR i början av nästa år. Efter deadline för synpunkter på den nya skrivelsen den 15 december kommer förbundsstyrelsen ha ett möte den 31 januari, där styrelsen får en sammanställning av alla synpunkter och sjösätter en fortsättning för VAR-diskussionen.

- Det är alldeles för tidigt (med beslut den 31 januari). Då kommer vi först få en sammanställning med synpunkterna, och sedan får vi se vilka fortsatta samtal och diskussioner som behöver genomföras. Vi måste se vad de som yttrar sig tycker om VAR-frågan, så det blir inget beslut då. Jag har svårt att se att det blir några beslut i den här frågan under första delen av 2023, säger han till Fotbollskanalen.

Med tanke på att det inte lär tas ett VAR-beslut under första halvan av 2023, samtidigt som det beräknas ta ett år för VAR att implementeras efter beslut, så är det vid ett införande av VAR mest troligt att det är igång i allsvenskan till säsongen 2025.

- Vi får se vilken tidtabell som är möjlig och vilket tempo som behövs för att införa det, men det är klart att för varje år som går, så går det säkert snabbare att kunna implementera det, då man skaffat sig så mycket erfarenhet i olika länder, säger Nilsson och fortsätter:

- Men de signalerna som sändes tidigt var att man får bedöma att det tar cirka ett år och då ser det naturligtvis ut som att möjligheterna att införa det före säsongen 2025 är ganska begränsade, men låt oss återkomma till det när vi ser vilka synpunkter som kommit in och om det är möjligt att skruva tidtabellen eller inte.

Hur ser du på att det tagit den tiden det tagit gällande VAR?

- Det bevisar att det här är en svår och komplex fråga. Det har även funnits ett stort motstånd kring VAR-frågan hos väldigt många elitföreningar, som också har uppdrag från sina respektive årsmöten att arbeta mot införande av VAR. Då var det angeläget att få fram ett nytt material, och vi har också väntat på att Fifa ska presentera sina resultat av det så kallade "VAR light", som är ett tekniskt enklare system, men där är Fifa fortsatt inte riktigt färdigt. Nu kände vi att vi inte kan vänta längre på det, så det har varit flera delar. Dels har det varit den stora tveksamheten inom den svenska fotbollen, men också att vi velat avvakta en utvärdering från Fifa kring "VAR light".

Sedan tidigare har SvFF:s förbundsstyrelse fått mandat av förbundets representantskap att fatta beslut om VAR. Nilsson menar nu att det kan bli så att representantskapet tar beslut om VAR-frågan i slutändan när det väl blir skarpt läge i framtiden.

- Det är antingen repskapet eller förbundsstyrelsen, och vid tidigare repskap har vi fått mandat att fatta de här besluten. Det förslaget ligger också på bordet vid kommande representantskap, men jag är inte säker på att en framtida förbundsstyrelse vill ta det själv, säger Nilsson och fortsätter:

- Det är en så stor fråga, så det är fullt möjligt att representantskapet kallas in för ett särskilt möte - om det inte kan tas vid ett ordinarie representantskap. Jag tror att frågan är av den digniteten att det kanske är lämpligt att representantskapet fattar det här beslutet i framtiden.

Utifrån skrivelsen som ni skickat ut nu är min känsla att den lutar mot fler fördelar med VAR. Hur tänker du kring det?

- Jag tror att det är viktigt att vi pekar på så mångt som mycket för att ge en neutral beskrivning, men att vi också pekar på erfarenheterna, som ett antal fotbollsnationer och fotbollsorganisationer har skaffat sig sedan VAR infördes. I den första rapporten var det ganska få tillfällen och få länder som hade använt sig av VAR. Nu har vi ett betydligt bättre underlag och bättre material. För debattens skull är det bra att ha så bra bredd som möjligt i informationsflödet. Jag tror att det kommer underlätta vårt samtal inom fotbollsfamiljen att vi har ett väldigt brett underlag. Det är så man ska se det. Vi har fler erfarenheter, fler siffror, mer statistik och mer fakta nu än vad vi hade för några år sedan.

Beslutsmandatet ligger alltså just nu på förbundsstyrelsen, samtidigt som det råder olika åsikter, där en del domare vill ha VAR, medan supportrar och vissa klubbar är starkt mot.

Hur ska då förbundsstyrelsen väga de olika rösterna i fotbolls-Sverige?

- Vi får helt enkelt göra en samlad bedömning av materialet som kommer in till mitten av december. Det är för tidigt att föregripa det. Vi får försöka skaffa oss en så hygglig bild som möjligt av all input och därefter bestämma hur vi ska ta frågan vidare.

Vem är fotbollen till för i Sverige?

- Fotbollen är till för precis alla intressegrupperingar, som vi skickat ut det här materialet till. Det är bredd, elit, föreningar, distrikt, fans, tränare, spelare, domare och de kommittéer som jobbar inom fotbollen. På det här sättet kommer vi få en väldigt bred yta med synpunkter, som vi kan ta hand om sen. Fotbollen är mångfacetterad, och det är väldigt, väldigt många som bryr sig och engagerar sig i fotbollen. Nu har en väldigt bred skara möjlighet att tycka till i den här frågan och på det sättet får vi ett bra och ett brett underlag, som vi ska ta hand om.

Flera supportergrupperingar har organiserat sig inför årsmöten för att få till motstånd mot VAR och har gjort det till en viktig fråga för supporterrörelsen. Hur ser du på om det blir en klinch där - om VAR införs?

- Vi är en demokratisk organisation, som ägs av våra medlemmar, och våra 3000 föreningar och nu ska de tycka till i den här frågan. Jag har den största respekten för allt engagemang som finns, både för och mot den här typen av frågor, och det finns naturligtvis inget rätt eller fel i det här. Vi vill verkligen lyssna och ta till oss av synpunkterna som kommer in och sedan göra en samlad bedömning. Jag har den största respekten och är oerhört tacksam för allt engagemang som finns från alla olika grupper i olika frågor, bland annat den här frågan, säger förbundsbasen.