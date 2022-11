SvFF-granskning visar - 41 allsvenska domslut hade VAR-korrigerats

LÄS MER: Avslöjar: Ny SvFF-skrivelse i VAR-frågan - detta händer nu: "Får se vilken tidtabell som är möjlig"

Svenska Fotbollförbundet har i veckan, som ett led i beredningsarbetet inför ett beslut om VAR i allsvenskan, skickat ut en ny skrivelse till berörda intressenter med uppdaterad information i frågan för att samtliga parter ska kunna komma in med eventuella synpunkter senast den 15 december gällande ett beslut om VAR.

I skrivelsen framgår det att SvFF gjort en fiktiv VAR-granskning av samtliga domslut (i snitt 250 per match enligt en studie av fotbollens regelorgan, Ifab) i alla 240 allsvenska matcher under 2022. Granskningen visar att VAR hade korrigerat 41 domslut, det vill säga ingripit i runt var sjätte allsvensk match under den gångna säsongen.

Följande punkter är med i granskningen:

- Straffar, i 23 fall dömdes det inte straffspark i en situation där så borde ha skett, alternativt dömdes det straffspark i en situation där så inte borde ha skett.

- Utvisningar, i 8 fall visades en spelare inte ut trots att så borde ha skett.

- Felaktiga offsidebeslut, i 7 fall dömdes ett mål felaktigt bort för offside, alternativt borde ett godkänt mål ha dömts bort för offside.

- Övriga målsituationer, i 3 fall dömdes det mål i situationer där det inte skulle ha skett alternativt dömdes det inte mål när så borde ha skett.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson berättar att det är domarsidan, som gjort granskningen och att den är med i skrivelsen som en del i ett brett underlag i frågan till alla parter, som ska lämna in synpunkter gällande om det är aktuellt med VAR i allsvenskan.

- VAR-granskningen har gjorts av vår domarsida, och exakt i detalj hur den gått till är det bättre att du kollar med vår domarsida, men det är därifrån vi har fått de här uppgifterna. Det är en alldeles utomordentlig del i underlaget för en pågående diskussion om VAR, där man också ser vilka konsekvenser det här får - om inte domarna har så bra hjälpmedel som möjligt att tillgå. Det är en viktig pusselbit i den fortsatta diskussionen, säger Karl-Erik Nilsson till Fotbollskanalen.

Hur ser du på utfallet med 41 beslut?

- Jag kan inte göra en bedömning av om det är mycket eller lite, men jag kan bara konstatera utifrån ett domarperspektiv, då jag har viss erfarenhet av det sedan min domartid, att det är klart att varje hjälpmedel som kan underlätta för en domare att fatta så rätta och korrekta beslut som möjligt är av godo, säger Nilsson och fortsätter:

- Det är både av godo för domare, men också av godo för fotbollen, så det är klart att det är siffror som säkert kommer diskuteras. Sedan kommer inte VAR att lösa alla beslut, men med VAR får vi mer träffsäkra domarbeslut än utan VAR, så det råder det inga tvivel om. Om det är tillräckliga skäl för att införa VAR ska den svenska fotbollsfamiljen avgöra.

Svenska Fotbollförbundets styrelse är den part som har mandat att fatta beslut i frågan om VAR ska införas, då det är ett beslut som tagits av förbundets representantskap