Avslöjar: Oviss Bajen-framtid för Bojanic trots stort bud - jagas av mästarklubb

Darijan Bojanic är en viktig pusselbit i Hammarby som är med i den allsvenska tabelltoppen. Men frågan är hur länge den tidigare kaptenen blir kvar i klubben?

Mittfältarens kontrakt löper ut under 2023, men Bajen jobbar sedan en tid tillbaka hårt på att få Bojanic att förlänga sitt avtal. Flera olika källor som Fotbollskanalen pratat med beskriver att 27-åringen blivit erbjuden ett, med allsvenska mått, väldigt lukrativt avtal sett till både månadslön och sign on-bonus.

Men samma uppgiftslämnare berättar att de grönvita ännu inte lyckats övertyga Bojanic, som just nu avvaktar ett beslut om framtiden. Och samtidigt finns det intresse för honom utomlands. Den senaste tiden har nämligen FC Zürich visat intresse för att köpa loss Hammarby-stjärnan i sommar, erfar Fotbollskanalen.

ANNONS

Enligt källor har Zürich lagt ett bud som Bajen nobbat.

Den schweiziska klubben vann högstaligan med hela 14 poäng före Basel under den gångna säsongen och får därför nu chansen att kvala sig in till Champions League. Laget kliver in i den andra rundan, en omgång efter det att Malmö FF går in i kvalet.

Fotbollskanalen har sökt Darijan Bojanic och Hammarbys sportchef Jesper Jansson utan framgång.