Avslöjar: Sponsor skjuter till 50 miljoner i TFF: "Vill tillbaka till glansdagarna"

Rune Andersson, affärsmannen och miljardären bakom Mellby Gård, har under lång tid pumpat in pengar i Trelleborgs FF. Under åren har det blivit en bra bit över 100 miljoner till klubben, både privat och genom olika bolag.

Nu aviserar Mellby Gård, där sonen Johan numera är vd, att man tillsammans med klubben gör en rejäl nysatsning för att få tillbaka TFF till allsvenskan och glansdagarna på 90-talet. Styrelsen i TFF föreslår att ett investeringsbolag startas av TFF i samarbete med Mellby Gård – där Mellby Gård gör en utfästelse om att, över tid (fem till tio år), tillföra hela 50 miljoner kronor till bolaget. Pengar som tillkommer utöver den ordinarie sponsringen som man gör redan i dag.

Johan Andersson vill att Trelleborg ska kunna värva spelare, ta sig tillbaka till allsvenskan, och bli ett etablerat allsvenskt lag.

- Det är en väldigt långsiktig satsning och det är också en unik satsning i TFF:s historia. De här pengarna kan användas för att göra förvärv, men också för att tillföra kapital till klubben, utöver den sedvanliga sponsringen som finns i dag. Det primära med satsningen är att kunna göra bra förvärv, att stärka truppen och att få ett herrlag som är topp tio i allsvenskan, säger han till Fotbollskanalen.

Om man ser till att köpa spelare så är inte det helt lätt och har man dessutom en stor kassa vill folk nog har mer betalt. Hur ser du på det?

- Det är ett potentiellt problem, att när vi aviserar den här satsningen kanske folk vill höja prislappen för spelarna. Men jag tror att det handlar om att ha sunt förnuft och ett bra tänk kring ekonomin och inte ta på sig en alldeles för stor kostym. Jag känner mig trygg att det råder ett sunt förnuft. Men vi vill ju att folk ska känna till det här, vi vill göra TFF till en attraktivare klubb. Vi vill att den här satsningen ska göra att vi kan attrahera till oss elitspelare och bra resurser till klubben helt enkelt.

Aktierna i bolaget kommer att ägas av Mellby Gård och TFF, där klubben har röstmajoritet. Eventuellt vinstnetto från exempelvis spelarförsäljningar kommer att delas mellan det nya investeringsbolaget och Trelleborgs FF.

Vad är haken med att Trelleborg kan disponera så här mycket pengar?

- Det finns inte så mycket hake egentligen, utan vi gör det här för att vi älskar TFF och vi har en lång historik med klubben. Jag har själv spelat fotboll där en gång i tiden. Vi gör det här med hjärtat och man ska också säga att det här bolaget kontrolleras av TFF. Det är vi som står för kapitalet, men det är TFF som står för de röststarka aktierna, så de står faktiskt för majoriteten av det här bolaget och kontrollerar det.

Så tanken är inte att ni (Mellby Gård) ska hämta ut någon vinst i förlängningen?

- Går det bra så hoppas vi ju så klart på det men det är inte primärt varför vi gör det här. Men självklart har det här satts upp på affärsmässiga termer så att säga. Gör man det här bra så kan det generera pengar både för klubben och för bolaget (Mellby Gård) som vi äger så att säga. Primärt gör vi det här för att vi vill att TFF ska tillbaka till glansdagarna man hade en gång i tiden och vara ett topplag i allsvenskan.

Ni har satsat en bra bit över hundra miljoner i TFF, varför skickar ni in 50 nya miljoner?

- Den sponsringen som skett över tid, om det nu är hundra miljoner eller vad det nu må vara, har varit ganska ad hoc-mässig: Något år lite mindre, något år lite mer och det har aldrig funnits ett långsiktigt tänk på det här sättet. Det här är första gången som man definierar en långsiktig satsning som ska sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och pengar är absolut inte allt, det är jag den förste att säga, men vi tror att det här kan vara en komponent i att få tillbaka TFF till allsvenskan och att TFF ska etablera sig som ett topp tio-lag och då tror vi att detta är rätt modell.

Hur ser du på ert inflytande, som blir ännu starkare med en här satsningen?

- Det är klart att vi är en betydande sponsor, vår satsning är unik på det sättet. Men man ska inte glömma bort att TFF har många fantastiska sponsorer som stöttar TFF och som är minst lika viktiga som oss. Återigen: Det här bolaget kommer att kontrolleras av föreningen och alla sponsorer behandlas på samma sätt. Ingen i Mellby Gård sitter heller i TFF:s styrelse. Min filosofi där är att jag kan tycka att det blir lite kladdigt att vara både en tung sponsor och även sitta i styrelsen, med allt vad det innebär. Det ska inte finnas någon oro om att Mellby Gård går in och kapar klubben. Vi gör det med ett stort hjärta.

Är det här ert sätt att avsluta ert engagemang i TFF, men att skjuta till en rejäl summa pengar?

- Nej det är det absolut inte, jag tror inte det finns ett slutdatum på det. Det här gör vi vid sidan om den sedvanliga sponsringen. Det blir ju väldigt mycket fokus på herrlaget och den elitsatsningen som görs där, men det kommer också innebära att resurser tillförs föreningen som kommer gynna hela föreningen. Vi har ett damlag nu som rusar genom divisionerna, vi har en fantastisk ungdomsverksamhet. Vi tror att det här stärker hela föreningen som sådan.

Beslut fattas av medlemmarna på årsmötet den 4 februari.

I spelaren ses en längre intervju med Johan Andersson.