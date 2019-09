Axén öppnar för tränarjobb igen: ”Fått flera förfrågningar”

När allsvenskan nästa år försvinner från C More så gör även Alexander Axén det. Tränarprofilen är nyfiken på vad som väntar. - Jag är öppen för allt och har utvecklats under de här åren, säger han till Fotbollskanalen.

Till säsongen 2020 så flyttar allsvenskan vidare från C More till Discovery. Något som även innebär att Alexander Axén lämnar C More efter 2,5 år på kanalen där han framför allt jobbat med Sveriges högsta serie. Axén kan onekligen svensk klubbfotboll efter att under hela 2000-talet jobbat som tränare, där han började i Rynninge och sedan klättrade uppåt och bland annat varit i Norge och tagit Gais till en femteplats.

När han lämnade Örebro SK i början av hösten 2017 tog det inte lång tid innan han satt i en tv-studio.

- Det har varit oerhört roliga år och där jag fått jobba med en massa bra människor och fått lära mig mycket. Bland annat har jag fått en lite annan syn på medier och det har varit berikande, säger Alexander Axén.

- När nu allsvenskan försvinner från C More är det naturligt att vi skiljs åt. Jag har brunnit för att vara nära den och jobba med den, även om jag älskar all fotboll.

Vad händer nu?

- Jag är öppet nyfiken över vad som ska ske och jag älskar ju fotboll och vill fortsätta att jobba med det. Jag är öppen för allt, att blir tränare eller sportchef eller att jobba med att utveckla spelare men utesluter inget.

Vet ju att du fått en del frågor om tränarjobb under de här åren. Hur många har det varit?

- Jag har haft sex, sju konkreta förfrågningar om jag är intresserad. Både i Sverige och i Norge. Men jag kände att jag ville jobba med det jag gjorde då.

Vilka klubbar?

- Haha, det kan jag inte säga.

Om du kör på som tränare, är det bara allsvenskan som gäller?

- Nej, det finns lag i både allsvenskan och superettan som är intressanta. Särskilt nu när allsvenskan blivit så uppdelad. Det handlar mer om vad klubben vill och vilken vision som finns och att det finns en plan.

Vad har åren i tv gett?

- Jag har breddat mig och ser fotboll på ett lite annat sätt. Förstår även media mer. Sedan har jag tagit till mig av att man kan ha olika fotbollsfilosofier och under de här åren har jag även fått möjlighet att lägga tid på att prata med andra inom fotbollen och även besöka klubbar och tränare. Det har varit utvecklande på många vis.

Du pratar gärna om statistik – är det nytt för dig från tv-tiden eller har du använt det tidigare?

- Jag har alltid varit intresserad av det. Jag är så mycket av en känslomänniska att jag behöver se efter vad jag får för svar i statistiken. Det är ett bra hjälpmedel som kommer mer och mer. Finns ett svar där.

Hur har du tagit rubrikerna som dina uttalanden gett?

- Apropå det så bryr jag mig inte speciellt mycket. Jag säger bara det jag själv tror på. Om det blir rubrik eller inte tror jag bara har att göra med hur mycket eller lite som har hänt.

Ännu är inte Axén klar med allsvenskan 2019 utan är givetvis med hela vägen in i november.

Vilket lag vinner?

- Djurgården som har bra program de närmsta fyra matcherna är fortfarande min favorit till guldet. Övriga lag möter varandra då. Kan bli ett glapp till de sista fyra omgångarna och då kan det bara rulla på.

Vilka lag åker ur och får kvala?

- GIF Sundsvall kan få ett lyft nu med ny tränare, om än kortvarigt. Högst kval för Sundsvall. AFC åker ut. Falkenberg och Sirius slåss om kvalplatsen och någon av lagen kan åka ut.