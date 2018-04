Bahoui: ”Djurgården krigar - det behöver man inte talang för att göra”

Under söndagen väntar Djurgården på hemmaplan i allsvenskan för AIK. Nyligen möttes lagen just på Friends Arena, i cupsemifinalen, och då vann Djurgården med 2-0.

Chans till revansch för AIK, alltså.

- Matchen mot Djurgården är alltid speciell. Man märker till exempel på en sådan som Henrik Jurelius (AIK:s assisterande sportchef, som också var i rummet när intervjun gjordes). Han är lite nervös. Man känner av från människorna runt omkring att det betyder mycket. Det kan ju vara allt från det till att man vet att det betyder för folk på jobbet. Där kanske det finns någon djurgårdare och någon AIK:are och då vill man inte höra: ”Haha, vi vann” dagen efter. Det är en speciell känsla, säger mittfältaren Nabil Bahoui.

- Inför ett derby behöver man inte hjälpa sig själv med att motiveras, matchen talar för sig själv. Man laddas upp utan att ens försöka. Det gäller att hitta lugnet, en balans.

Vad har du för bild av årets version av Djurgården?

- De kämpar hårdare än vanligt, tror jag. De är mer inställda på att de i alla fall ska kriga, sen om de vinner eller inte spelar ingen roll. Men de ska kriga. Och kriga är ju något gratis, man behöver inte ha talang för att kriga. Så vi är beredda på det.

Hur är det att vara tillbaka i Stockholm?

- Jag mår bra här och tanken är att vara här en stund. Sen vet man aldrig vad som händer. Jag tänker mer dag för dag.

Bahoui är inlånad till AIK från Grasshopper fram till den 30 juni, men har inte hört något från sin schweiziska klubb om framtiden.

- Nej, faktiskt inte. Jag fick höra nu i dagarna att tränaren (Murat Yakin) fått sparken och det är personen som stod i vägen för mig, men man vet aldrig vad som händer.

- Jag har bra kontakt med sportchefen där och han bestämmer ganska mycket. Vi får se, det blir kul att se vad som händer. Men jag har kommit in bra här och har en bra kontakt med Rikard Norling (AIK:s huvudtränare) och Björn (Wesström, AIK:s sportchef). Jag tänker inte på annat än att prestera här.

27-åringen pratar om sin form i växlar.

- Jag har gått upp en växel nu, jag är på femman. Det finns två kvar. Men i fotboll går det fort. Det var något halvår där i början förra gången jag var i AIK, när det snackades om att Erik Hamrén (dåvarande förbundskaptenen) inte visste vem jag var. Ett halvår senare var jag med i landslaget. Så det går fort.

Tidigare under våren har du haft problem med en allergi. Hur är det med den nu?

- Jag har startat med tabletterna innan så jag tror kroppen är beredd. Innan var det mer: ”Shit, jag nyser” och så har jag tagit tabletter, och då har det varit för sent. Nu tar jag tabletter innan jag börjar nysa.

Är du orolig för hur det ska bli?

- Jag sitter mer och väntar och tänker: ”När är det jag ska börja nysa?”. Men det har inte hänt än.

Fysiskt går det också framåt för Bahoui, som haft problem med sina vader sedan återkomsten till AIK.

- Det är konstgräset som är grejen, det var ett tag sedan jag spelade på konstgräs. Att träna på det varje dag blev en chock för mina vader. Men jag är här på träningsanläggningen till klockan 17 varje dag så jag hoppas att jag får tillbaka den tiden jag lägger ner, att får tillbaka för det på planen. Men det är bättre nu. Jag klarar i alla fall 70-75 minuter, säger Bahoui.

AIK-Djurgården spelas under söndagen. Matchen sänds i C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart klockan 14.30.