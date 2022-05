Bajen Fans uttalar sig emot Janssons VAR-kommentarer - Hammarbys ordförande: "Årsmötesbeslutet som gäller"

När Hammarby IF och Malmö FF under torsdagen drabbade samman i finalen av svenska cupen på Tele2 Arena bjöd matchen på dramatik. Vinnaren kunde först koras efter straffläggning, då Malmö drog det längsta stråt och tog sin första cuptitel sedan 1989.

I slutskedet av förlängningen kom uppstod dock en situation som skulle komma att stjäla en del av strålkastarljuset. I samband med en hörna rev Malmös Malik Abubakari ner Hammarbys Björn Paulsen i eget straffområde - varpå hemmalaget ropade på straff. Domarteamets bedömning var dock att bollen inte var i spel, så en straff kunder därmed inte tilldelas.

ANNONS

Efter matchen var Hammarbys sportchef Jesper Jansson upprörd på grund av händelsen och menade på att det var ett tydligt exempel på varför VAR måste införskaffas i svensk fotboll.

- Vi kommer aldrig runt det här. Vi tappar miljoner... Vi spelar bra fotboll och så avgörs det på det här. Vi jobbar stenhårt varje dag. Spelarna jobbar stenhårt, tränarna jobbar stenhårt. För mig är det en gåta att vi inte har VAR, sa Jansson.

Du vill ha VAR?

- Det är solklart. Det är så mycket som står på spel. Ska det avgöras på sådana här saker? Vi jobbar benhårt, liksom. Allihopa. Konsekvenserna av det här... det händer gång på gång på gång och debatten bara fortsätter. Vi låter det bara rulla på. Vi vill spela i Europa, vi vill att domarna ska utvecklas och bli bättre, och domarna själva vill ha det. Jag kan inte förstå det.

ANNONS

Men medlemmar i olika föreningar vill inte det.

- Jo, men vad vill vi med svensk fotboll? Vi får ju ta ett beslut. Det är gång på gång. Det (domslut) är det enda som det skrivs om men så ska man inte säga något om det. Nej, det bara accepteras.

Av de klubbar som har tagit årsmötesbeslut emot VAR finns Hammarby. När fotbollsthlm.se lyfte det svarade Bajens sportchef:

- Grejen är så här att ibland får man bara ta ett beslut. Hur ser det ut i övriga fotbollsvärlden? Hur är den demokratiska processen, vilka är det som skriker? Det är 120 stycken på årsmötena i varje klubb.

Janssons uttalanden väckte reaktioner bland supportrar. Under fredagskvällen valde supporterorganisationen Bajen Fans att göra ett uttalande i frågan, där man menade på att man förväntar sig att årsmötesbeslut respekteras och att klubbens företrädare inte ifrågasätter dess legitimitet.

ANNONS

"Föreningsdemokrati är en fundamental del i den svenska idrottsrörelsen, och är en av de allra viktigaste grundbultarna i Hammarby IF. Bajen Fans har alltid, och kommer alltid, kämpa för 51-procentregelns bevarande. Vi vill understryka att dess existens ej är förhandlingsbar, och vi förväntar oss att Hammarbys IF samt dess företrädare ställer sig bakom 51-procentregelns bevarande genom att ej ifrågasätta legitimiteten i Hammarby IF FFs årsmötesbeslut", skriver Bajen fans på sin hemsida.

När Fotbollskanalen når Hammarbys ordförande Mattias Fri om uttalandet understryker han att klubbens position i frågan är vad årsmötet beslutat om, men att enskilda tjänstemän har rätt till sin egen uppfattning i frågan.

- Vårt budskap är att vi har ett årsmötesbeslut och det är det som styr den position vi har som klubb. Det är det som gäller. Sedan finns det enskilda tjänstemän som kan ha en annan åsikt, och de har de all rätt att ha. Men klubbens åsikt är att driva den linje som medlemmarna har beslutat på årsmötet.

ANNONS

Hur ser du/ni på att åsikten hos någon som företräder klubben så öppet och tydligt är raka motsatsen till vad ett medlemsbeslut fattats om? Är det problematiskt?

- Nej, det tycker jag inte alls att det är. Han har all rätt att ha sin åsikt. Varje individ har rätt till sina egna åsikter, men man får respektera dem beslut som i det här fallet det högsta organet, årsmötet, har fattat. Det är det som gäller. Så jag tycker inte att det är något problem.

Är detta något ni har pratat om internt med Jesper efter det hände?

- Jag har inte pratat med honom sen dess, men jag tänker att han säkert har pratat med Rickard. Men han vet vad vår uppfattning är. Men sedan tycker jag också att man måste se sammanhanget: När ställdes frågan? Två minuter efter att vi hade förlorat en cupfinal. Det är mycket känslor i den situationen.

ANNONS

- Sedan har jag inte sett uttalandet, så jag har ingen uppfattning om uttalandet som sådant. Men det här är i alla fall vår uppfattning och jag tror inte att vi tycker olika. Att vara emot VAR är föreningens position och det kommer det att vara tills om det skulle fattas något annat beslut i frågan. Och då är det årsmötet som bestämmer det.