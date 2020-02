Bajen-forward öppen för utlåning: "Hade kunnat vara en möjlighet"

VALE DO LOBO. Filston Mawana, 19, fick i fjol speltid i Frej. I år kan det bli en ny utlåning för Bajens anfallstalang. - Det hade kunnat vara en möjlighet, säger han till Fotbollskanalen.

Hammarby-anfallaren Filston Mawana, 19, anslöt inför förra säsongen från Bundesliga-klubben Hoffenheims akademi. Till en början var han inte i fullt slag efter att ha rehabiliteringstränat för en korsbandsskada från våren 2018, men från början av maj och framåt satt han både med på Bajens bänk i allsvenskan och fick under andra halvan av säsongen även speltid med samarbetsklubben Frej i superettan. Debut blev det aldrig i allsvenskan, men i stället tre mål på elva framträdanden i superettan.

Inför den här säsongen är det dock oklart om det blir spel för Mawana i allsvenskan eller i någon annan serie. Bajens sportchef Jesper Jansson öppnade nyligen, i en intervju med FotbollDirekt, för att talangen kan lånas ut kommande säsong, även om han och föreningen har en stor tro på anfallaren.

- Det är en spännande spelare som har väldigt mycket i sig. Om vi bestämmer oss för att låna ut honom så handlar det bara om att vi vill göra vad som är bäst för honom och hans utveckling, sa sportchefen till FotbollDirekt.

Mawana är heller inte helt främmande för tanken på en utlåning.

- Det hade kunnat vara en möjlighet. För mig är det viktigaste att spela match in och match ut och få hitta tillbaka till rytmen som jag hade innan. Mer än så kan jag inte säga, säger han till Fotbollskanalen.

Hur ser du på konkurrensen i Hammarby?

- Det är ett jättebra lag. Jag är bara glad över att kunna vara här, få träna med de här spelarna och lära mig av dem. Självklart vill man även vara med, men jag tar det som det kommer.

Vad tar du med dig från 2019?

- Det viktigaste för mig i fjol var att hålla mig frisk och njuta av fotbollen igen i och med att jag hade varit borta i ett år. Det var kul att spela ett par matcher och göra ett par mål, så att jag kunde känna att jag fortfarande kan göra det liksom.

19-åringen berättar att det betydde mycket för honom att få spela matcher igen.

- Det betydde allt. Fotboll är det enda jag har och jag älskar fotboll mer än allt i hela världen, så det var en skön känsla att kunna få sätta på sig fotbollsskorna och spela några matcher.

Det låter som att det var lite tungt under skadeperioden.

- Inte så jättejobbigt. Jag hade redan ställt in mig på att gilla läget, jobba hårt och ta sig tillbaka. Tiden gick rätt snabbt faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag hade kul under tiden också, men självklart var det ibland jobbigt att se lagkamraterna spela, samtidigt som man själv inte var där. Det var lite tufft ibland, men det gick ju inte att göra något åt det. Det var bara att gilla läget och köra vidare.

Trots skadan ser han dock tillbaka på en ljus tid i Tyskland.

Mawana lämnade i december 2016 Malmö FF:s akademi för spel i Hoffenheims U17-lag innan han senare blev uppflyttad till klubbens U19-lag. Till en början gick det bra, men sedan förstörde skadan sista delen av de lite mer än två åren i klubben.

- Jag lärde mig mycket. Jag fick se fotboll på ett helt annat sätt och utvecklades på ett helt annat sätt. Jag hittade andra spetsegenskaper som jag har och vässade till de lite, så det var två bra år jag hade där, säger han.

Mawana har även flera vänner från tiden i MFF kvar i Skåne. Numera är tidigare lagkamraterna Pavle Vagic, Anel Ahmedhodzic och Hugo Andersson en del av MFF:s A-trupp. De håller fortfarande kontakten.

- Det är kul för dem att de är där uppe och jag är glad för deras skull, säger han.

Hur skulle det vara att möta dem någon gång framöver?

- Det hade varit kul att få möta dem och vinna då såklart. Det är sådan fotbollen är. Ibland går man skilda vägar, men vi håller såklart fortfarande kontakten.