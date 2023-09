Bajen-hjälten: Jag tycker att jag förtjänar att spela mer

Viktor Djukanovic, 19, var bänkad för femte matchen i rad när Hammarby tog emot AIK på söndagen. Den bollskicklige yttern blev dock inbytt redan i halvtid - och i andra halvlek sköt han derbysegern till de grönvita.

Först placerade han läckert in 3-1, innan han på tilläggstid fastställde slutresultatet till 4-2 med ett klassmål. Frågan som nu måste ställas är hur länge huvudtränare Marti Cifuentes kan fortsätta att hålla stjärnskottet, som har blivit lidande av formationsskiftet till 3-5-2, utanför startelvan?

- Det är tufft att ta beslut om i dag; att starta Viktor på bänken. Men det är inte bara han utan även (Marcus) Rafferty och (August) Mikkelsen gör det bra. Redan innan matchen i dag var Viktor vår bästa målskytt, och han har varit fantastisk, säger Bajen-tränaren på presskonferensen efter matchen.

- Det är ett lyxproblem, och det är ett problem man vill ha som tränare. Det är uppenbart att vi tappar en offensiv spelare men får in en mittback med formationsbytet, så konkurrensen (bland de offensiva spelarna) är hög. Samtidigt har Jusef (Erabi) och Ali (Nalic) gjort det bra. Viktor har också gjort det väldigt bra när han kommit in, så det är svåra beslut att ta.

Cifuentes tillägger:

- Men det visar också på vilken potential som vi har i laget.

Viktor Djukanovic själv är nöjd med både sitt inhopp och sina fullträffar när han möter media efteråt:

- Jag gillar mitt andra mål mer, för jag använde vänsterfoten då. Men jag gillar båda, ler 19-åringen.

Hur var det att spela en avgörande roll i ett derby?

- Jag är alltid lugn. Jag är lugn inför varje match oavsett om det är ett derby eller… jag vet inte mot vilka. Jag är alltid lugn. Jag vill vinna varje match och jag vet vem jag är och vad jag kan prestera. Jag är väldigt glad.

Viktor Djukanovic är Hammarbys bäste målskytt så här långt med åtta fullträffar, trots det har det bara blivit nio starter i allsvenskan. Den tekniske yttern vill dock inte svara på frågan om han själv anser att han förtjänar mer speltid.

- Jag vill inte kommentera min situation eller gå in på detaljer. Jag vill spela mer för jag ger alltid max när jag kommer in. I senaste matchen mot Mjällby kom jag in och gjorde mål och i dag gjorde jag två, svarar Bajen-löftet försiktigt.

Tycker du att du förtjänar mer speltid?

- Jag tycker det, ja. Men tränaren bestämmer vem som ska spela. Men ja, jag vill inte prata om min situation.

Gällande sin roll generellt i laget säger Djukanovic följande:

- Jag är bara 19 år, men jag vill ändå spela varje match. Jag bryr mig inte hur gammal jag är, utan jag vill spela, avslutar han.

Hammarby vann matchen med 4-2 och ligger för tillfället på femte plats i allsvenskan.