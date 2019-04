Bajen jagar andra raka segern: "Förra matchen var viktig för oss"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Seger senast mot AFC Eskilstuna. Under onsdagen jagar Hammarby säsongens andra raka seger borta mot Malmö FF. - Man vet att de har spetskvalitéer i truppen. Men det var vi med, säger Bajen-försvararen David Fällman till Fotbollskanalen.

Under söndagen tog Hammarby säsongens första seger när man slog tillbaka AFC Eskilstuna på hemmaplan med 3-1. På onsdagen väntar möte med Malmö FF och inför möte med Skånelaget poängterar Bajen-försvaren David Fällman vikten av segern i helgen.

- Det är alltid roligt och utmanande att möta Malmö på bortaplan. Förra matchen var viktig för oss och vi gav oss själva en bra känsla genom att vinna den. Det var viktigt och känslan säger en hel del och den är bra, säger han till Fotbollskanalen.

Inför mötet med AFC hade Hammarby två poäng på tre spelade matcher och Fällman menar att segern mot Eskilstunalaget var viktig för att få fart på säsongen.

- Man påverkas ju mycket av senaste matchen. Vi åkte på torsk mot Helsingborg lite snöpligt och då blir det lite känsligt när man inte vunnit på tre matcher. I en perfekt värld skulle vi vunnit alla tre men vi hade bara två poäng och det var fjärde omgången. Runt oss var det inte stressigt, men vi längtade efter en seger. Det gör rätt mycket och kryss kommer man ingenstans på. Nu har vi fem poäng på fyra matcher och det är vi inte nöjda med, men vi kan ändå bygga vidare på segern.

Var det något ni gjorde bättre mot AFC jämfört med tidigare matcher?

- Vi är ju starka hemma och var bättre mot Kalmar hemma än vad vi var mot AFC hemma och mot Kalmar kryssade vi. Man kan inte gå runt och gnälla på att vi haft otur. Man förtjänar tur och det gäller att fortsätta att jobba hårt tills det kommer. Nu fick vi med oss lite marginaler och nu mot AFC händer det, även om det kanske inte var lika bra spel som mot Kalmar.

- Nu är det bortamatch. Där vill vi generellt sett bli bättre och vi behöver komma med stort mod. Vi behöver ha en bra hållning och inställning till den här matchen. Då kan det bli vi som tar initiativet i stället för dem. Man vet att de ville det, precis som vi vill på hemmaplan.

Är det något mer specifikt ni har pratat om i Malmö?

- Vi har faktiskt inte pratat om dem än. Jag har inte sett dem heller men man kan lagen i allsvenskan. Alla lag har bra spelare och det har Malmö också. Det är inget man lägger större vikt på, även om man vet att de har spetskvalitéer i truppen. Men det var vi med.

