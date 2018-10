Bajen-talangens målsättning: "Nästa år ska jag vara startspelare"

Hammarbys talangfulle mittfältare Leo Bengtsson, 20, fick i fjol relativt gott om speltid med Stockholmskluben och gjorde totalt 18 matcher, varav sju från start i allsvenskan. Inför den här säsongen blev han utlånad till Gefle i superettan, men återvände i sommar till Bajen och är sedan dess noterad för sex inhopp i allsvenskan.

Nu hoppas Bengtsson på mer speltid före säsongens slut.

- Möjligheterna finns alltid där och jag kör på liksom, det går bra på träningarna och jag känner att jag har gjort bra inhopp. Så det är klart att jag ser att det finns stora chanser att få starta, säger Bengtsson till Fotbolldirekt.se.

Nästa år vill han ta nästa steg i karriären i Hammarby. Efter en fråga om han kan tänka sig en ny utlåning, så varar han så här:

- Nej, nej, det är inget vi har diskuterat än. Nej nästa år ska jag vara startspelare i allsvenskan, fortsätter han.

Hammarby ställs härnäst i dag klockan 13.00 mot Malmö på Stadion. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.