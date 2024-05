Bajens besked inför sommaren: "Måste banta truppen"

Sportchefen för Hammarbys herrlag, Mikael Hjelmberg, har gästat supporterpodcasten Bajenpodden. I avsnittet ger han flera besked inför sommarens transferfönster. Han berättar exempelvis att han i fjol fick ett uppdrag från Bajens styrelse om att spelartruppen behöver "effektiviseras" eftersom den anses vara "lite för stor och dyr".

Hjelmberg är tydlig med att man fortsatt behöver skära i kostnader i sommar.

- Vi måste fortsätta banta truppen. Vi måste fortsätta skära i kostnader för att komma ner på en bättre nivå än vad vi är på nu. Vi är för många och vi kostar för mycket, säger sportchefen.

Han förklarar det ekonomiska läget genom bland annat medvetna beslut om nobbade bud som tidigare kommit in på spelare. Hammarby har inte bedömt att det varit "rätt läge" att göra de affärerna utifrån vad de intresserade klubbarna varit villiga att betala.

Nu är planen att genomföra försäljningar och sedan plocka in nyförvärv.

- Om vi inte skulle sälja en enda spelare i sommar, då kommer vi inte kunna plocka in några spelare. Men nu tror vi att vi kommer göra det (sälja spelare), och det skulle kunna bli så att vi säljer spelare under ett fönster som vi aldrig gjort förut i form av pengar in. Värdet vi sitter på vad gäller vår trupp är extremt högt. Vi behöver sälja spelare i sommar och jag tror vi kommer göra det. Då har vi möjlighet att återinvestera och bygga om där det behövs. För det kommer behövas göras en viss renovering, säger Hjelmberg i Bajenpodden.

I vintras lånade Hammarby ut Nathaniel Adjei till Lorient och om den franska klubben hänger kvar i högstaligan måste spelaren köpas loss, till ett pris som skulle göra honom till Bajens dyraste försäljning någonsin. Men just nu ligger Lorient på nedflyttningsplats. De kan oavsett utnyttja köpoptionen men de är inte tvungna att göra det.

En annan spelare som kan gå för stora pengar i sommar är Viktor Djukanovic. I avsnittet är dock Hjelmberg tydlig med att ryktena om att klubben förkastade 100-miljonersbud på honom i januari inte stämmer.

Vad gäller spelare in spekuleras det ständigt i en återkomst till grönvitt för mittfältaren Darijan Bojanic. Honom har Hjelmberg kontakt med "hela tiden". Men förhoppningarna om att Bojanic ska återvända från Ulsan i Sydkorea i det kommande transferfönstret är små.

- Han gör det alldeles för bra där, tyvärr, för att han ska komma hem i sommar.

Just nu ligger Hammarby elva i allsvenskan.