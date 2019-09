Bajens besked: Johannsson tillbaka mot Sirius

Hammarby besegrade i söndags AIK med 2-1 i Stockholmsderbyt på Tele2 Arena. Samtidigt saknade Bajen tre viktiga spelare i derbyt - backen David Fällman och anfallarna Imad Khalili och Aron Johannsson.

Nu meddelar Hammarby att Johannsson kan göra comeback i onsdagskvällens bortamöte med Sirius i Uppsala. Anfallaren är med i lagets matchtrupp till matchen, medan Fällman och Khalili ännu inte är redo för spel. Dessutom är både Alexander Kacaniklic och Vladimir Rodic avstängda efter gula kort i derbyt.

Hammarby är inför den här omgången fyra i allsvenskan med sex poäng upp till Djurgården serieledning.

Se hela Hammarbys trupp i tweeten nedan.

Matchen börjar klockan 19.00 under onsdagen och sänds på C More Live 4 och streamat på cmore.se.