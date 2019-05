Bajens dubbla glädjebesked - Fenger tränade för fullt och Wiland tillbaka

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mads Fenger är i normala given startspelare i Hammarby, men de senaste matcherna har mittbacken varit borta på grund av en gallstensinflammation.

Dansken har således varit ett frågetecken inför Hammarbys derby mot AIK på söndag, men under torsdagen tränade backen för fullt.

Ett glädjande besked för Hammarby.

- Det kändes bra att träna, men jag märker att det var länge sedan, säger Fenger till Expressen.

På frågan om han kan spela mot AIK svarar dansken:

- Ja, jag kan spela matchen men hur länge det har jag ingen aning om. Jag har suttit vid sidan i tre veckor och det tar lite tid.

För Expressen berättar Bajen-tränaren Stefan Billborn att man kommer att testa Mats Solheim, som byttes ut skadad i Hammarbys senaste match, sent inför matchen mot AIK.

En annan spelare som fanns tillbaka på träningsplanen under torsdagen var Johan Wiland. Målvakten har dragits med en axelskada sedan slutet av förra säsongen, men under torsdagen fanns han alltså med och tränade – även om han har en bit kvar till toppformen.

- Jag kan inte säga att jag var med och tränade så mycket men jag körde lite med fötterna och så där. Jag kände lite på det, säger Wiland till Fotboll Sthlm.

- Det är här man vill vara, det är inte på gymmet, haha. Men det var roligt och det känns bra. Jag ska komma in i det mer och mer. Sen får vi se när man är redo för att spela men det är ett tag till.

Förra säsongen var Wiland given förstamålvakt i Hammarby, men i år har Gianluca Curci fått ta över posten när Wiland gått skadad.

