Bajrami avslutar karriären - får ny roll i Elfsborg: "Kroppen sätter stopp"

Elfsborgs skadedrabbade mittfältare Emir Bajrami, 30, inledde under 2006 sin proffskarriär i Elfsborg och tillhörde klubben fram till 2010 för att sedan gå utomlands till först Twente och därefter vidare till Monaco och Panathinaikos för att sedan under 2015 återvända till Boråsklubben igen. 30-åringen har under stora delar av karriären, liksom i år haft stora skadeproblem - och i dag meddelade klubben att kampen är över.

Bajrami lägger skorna på hyllan efter säsongen.

- Kroppen sätter stopp, den vann till slut. Jag har stretat emot i sju och ett halvt år och nu går det inte mer. Jag är 30 år gammal, har ont varje dag, vad jag än gör - på fotbollsplanen, i vardagen. När chansen att få börja som tränare i IF Elfsborg, då kom det här beslutet väldigt naturligt, säger Bajrami i en kommentar på klubbens hemsida.

Bajrami berättar öppenhjärtigt, på klubbens hemsida, om hur alla skador påverkat honom under karriären i både Elfsborg, men framför allt utomlands.

- Det jobbigaste har varit att pendla mellan hopp och förtvivlan under nästan åtta år. Den mentala biten har varit det absolut värsta. Ibland har jag känt att "nu kommer det, nu är jag på G" och så har det funkat två, tre matcher och sen har det varit kört igen. I Grekland var det hemskt, då fick jag inte ens på mig strumporna…

- Det är annorlunda utomlands, mer pressat och stressat om när man kan spela igen osv. Jag var värvad som stjärnspelare, som någon som skulle bära laget men det gick ju inte, vad skulle jag göra, fortsätter han.

Nu får mittfältaren i stället en tränarroll i Elfsborg. Han kommer från och med nästa säsong att arbeta ihop med Tobias Linderoth med klubbens U19- och U21-lag.

- Jag är sjukt motiverad och kommer att älska det varje dag. Jag kommer säkert att få grå hårstrån men bara att få vara kvar i den här miljön är underbart. Jag kan ingenting annat, jag har inte ens sommarjobbat i mitt liv utan det har alltid bara varit fotboll så jag är så otroligt tacksam gentemot Elfsborg att få den här chansen, säger han till hemsidan.

Bajrami är i år noterad för sex framträdanden i allsvenskan. På måndag gör han sin sista hemmamatch för Elfsborg i karriären mot BP på Borås Arena.

Mittfältaren har även meriter från Blågult och gjorde totalt två mål på 18 landskamper i det svenska A-landslaget, samtidigt som han även var med i EM-truppen 2012.