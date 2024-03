Bakircioglus Hammarby-oro: "Det håller inte längre"

Djurgårdens IF

Hammarby IF har i år ömsat skinn, då Kim Hellberg har kommit in som ny chefstränare i stället för Marti Cifuentes, samtidigt en del spelare har lämnat och nya har kommit in.

I svenska cupen slutade det med uttåg i gruppspelet, och söndag väntar hemmapremiär mot Kalmar FF på Tele2 Arena i allsvenskan.

Inför seriestarten är klubbikonen Kennedy Bakircioglu orolig, något han berättar om i podcasten "Ljugarbänken".

- När vi sitter på läktaren och ser prestationen så är det ju inte så som det ska vara. Det är klart att man blir lite orolig. Det har varit väldigt svajigt och rörigt i prestationerna tycker jag, det har varit väldigt upp och ner, säger Bakircioglu i "Ljugarbänken" och fortsätter:

- Jag är inte nöjd. Jag brukar inte vara kritisk, jag brukar vara positiv egentligen, men jag känner: "Var är Bajen just nu någonstans?". Jag tror att det är många som har den diskussionen, det snacket går ju lite runt och många blir ju oroliga.

Bakircioglu har förståelse för att Hellberg behöver tid att sätta sin prägel på laget, men vill samtidigt inte hela tiden vara i en slags process. Han vill se resultat.

- Kim behöver ju tid. Men vi kan inte hela tiden säga att vi är under en process, för det håller inte längre. Hammarby är ett helt annat lag jämfört med för tio-tolv år sedan när jag kom hem och det var problem med ekonomin och sportsligt och hej och hå, hela den grejen. Nu säljer Bajen spelare för enorma pengar och man har alla förutsättningar. Man har fantastisk publik och stämning. Någonstans måste det börja gå åt rätt håll. Det kan vara att det bara är tillfälligt, men såklart att man måste ta åt sig av de resultaten som har varit och de har inte varit bra. Såklart att man blir orolig.

Vidare vill Bakircioglu ser Nahir Besara högt upp på planen. Han menar att det är viktigt att lagkaptenen nyttjas på rätt sätt.

- Jag tycker definitivt inte att Besara ska vara en sexa, i min värld är Besara en tia och det är där vi har fått ut max av honom. Jag har svårt att se att Besara ska vara en sexa och även kunna vara med i anfallet upp och ner. Jag menar, det kanske han hade kunnat gjort om man hade varit många år yngre, upp och ner och klarat av det. Men jag tror att i 90 minuter plus, då blir det svårt om man också både ska göra poäng och göra mål. Som vi vet är Besara väldigt viktigt för laget. Så om jag fick bestämma skulle jag vilja ha honom högre upp i banan för det är där jag tror att Nahir får ut max av sin prestation, säger han i "Ljugarbänken".