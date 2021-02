Beijmo hyllar tydligheten i MFF: "Inte varit samma i andra klubbar"

Årspremiären mot IFK Malmö förra fredagen var Beijmos första start sedan återkomsten till MFF. Beijmo hoppas att dagens träningsmatch borta mot Kalmar FF leder vidare till en allvarlig utmaning om högerbacksplatsen. Just nu har Eric Larsson tränaren Jon Dahl Tomassons fulla förtroende.

Har du haft ett samtal med honom under försäsongen?

- Ja det har vi haft, vi pratade lite direkt när jag kom tillbaka och under veckan som gått nu också. Lite om saker som han vill att jag ska tänka på och saker som han tycker att jag gjort bättre och så vidare. Det känns bra och jag jobbar på nu, framförallt att ta allt dag för dag. Det känns som att jag har en bra relation med alla tränare och spelare i laget, säger Felix Beijmo utan att gå in på detaljer om samtalen.