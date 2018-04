Beijmo om migränanfallet mot MFF: "Jäkligt läskigt, jag såg knappt bollen"

Djurgården besegrade den svenska mästaren Malmö FF med 3-0 på Tele2 Arena under onsdagskvällen. Felix Beijmo startade som vanligt som högerback för hemmalaget, men i halvtid tvingades 20-åringen att utgå.

Då hade Beijmo spelat nästan hela halvleken med ett migränanfall.

- Jag fick ett migränanfall typ bara två-tre minuter in i matchen. Så jag fick synrubbningar och kunde inte se klart, jag såg knappt bollen eller några spelare. Så det var jäkligt läskigt. Jag försökte kriga på första halvlek och sedan gick det inte mer så jag var tvungen att byta i halvtid. Jag åkte hem direkt och fick lite tabletter och så där, så det känns väl bättre nu. Men jag ska träffa en specialist i morgon så hoppas jag väl att jag ska kunna få lite mer kontroll över det, för att inte få anfall mitt i matchen liksom så att det ska drabba mig och laget, säger Beijmo till Fotbollskanalen.

Hur gick det att ändå spela matchen?

- Det gick väl okej ändå. Det var väl framförallt framför högra ögat där jag knappt såg någonting. Så man kan väl säga att jag spelade med typ 50 procents syn. Men jag tycker ändå att det fungerade okej, jag försökte väl att inte göra några jättestora, speciella grejer utan bara hålla det enkelt och hjälpa laget så gott jag kunde. Så det fungerade väl okej.

- Grym match av laget annars, viktigt med tre poäng. Gunnarsson (Niklas) kom in också och gjorde det bra istället för mig. Så det är bra att det finns gubbar som kan göra det bra när man själv inte kan spela.

Har du fått de här migränanfallen tidigare?

- Jag får det lite då och då. Det är därför jag också ska träffa en specialist i morgon för att få lite mer kontroll på det. Nu är det mer att man inte kan förutspå när det kommer, det är lite läskigt att det komma när som helst. Och jag har fått det några gånger senaste åren. Det är lite jobbigt, speciellt när det kommer under match också. En vanlig eftermiddag spelar det inte så stor roll. Men det är jobbigt när man behöver kliva av matchen.

Har det skett på det här sättet under en match förut?

- Ja, förra året mot AFC Eskilstuna hemma. Då fick jag ett anfall under andra halvlek och spelade också på. Sedan var jag tvungen att byta i den matchen i typ 75:e-80:e minuten när det inte gick längre. Då var det extrem värme, jag vet inte om det hade något med saken att göra. Det är väl de två gångerna det hänt under match. Det är väl något jag måste få kontroll över.

För Djurgårdens del väntar nu Elfsborg på måndag. Till den matchen tror Beijmo att han ska vara tillbaka som vanligt.

- Det ska nog inte vara några problem till nästa match. Jag känner mig redan bättre. Det brukar gå mellan ett dygn till två-tre dygn så är man på fötterna igen. Men det är väl det att det får inte hända igen under match, det är väl det man vill få kontroll över. Men det borde inte vara några problem inför nästa match, nej, säger backen.

Trots migränanfallet gladde Beijmo sig åt en mycket stark insats från Djurgården.

- Jag tycker att vi gör en bra match. Vi kommer från en jobbig förlust och det känns som att vi studsar tillbaka på rätt sätt. Vi snackade om det innan att det var lite en vägvisande match för säsongen också. Vi hade bara fyra poäng, toppen började dra ifrån, vi möter regerande mästarna på hemmaplan, torskade två matcher mot dem förra året. Då var det lite att nu får vi visa om vill vara med eller inte. Och så gjorde vi det kändes det som. Spelade bra, spelade moget, satte oss inte i skiten på något sätt när vi försökte spela. Fanns det läge att lägga den i djupet istället för att spela kort och tappa den så gjorde vi det och när det var läge att spela kort så gjorde vi det. Så det var en bra matchplan från tränarna som vi följde noggrant och jag tycker att vi vann helt rättvist. Vi kändes starka över hela banan, säger Beijmo till Fotbollskanalen.