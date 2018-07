Bekräftat: AIK:s nyförvärv spelklar

AIK har varit aktiva i sommarens transferfönster där värvningen av den svenske landslagsmannen Sebastian Larsson sticker ut mest. En annan spelare som Solna-klubben har tagit in är Panos Dimitriadis, som spelade i klubben mellan 2014 och 2015. Mittfältaren hann dock inte bli spelklar till AIK:s möte med Sundsvall i helgen.

Nu är han dock klar för spel och kan därmed göra comeback i AIK-tröjan när laget möter Brommapojkarna hemma på Friends Arena på söndag.

- Ska jag vara ärlig så har jag inte superkoll på exakt varför det inte löste sig till förra matchen (mot Sundsvall). Jag vet bara att papperna var på väg men att det inte löste sig i tid. Nu är det klart, jag är spelklar, säger Dimitriadis till FotbollDirekt.

Nyförvärvet har sedan han lämnade AIK spelat i turkiska klubbar och ser fram emot en eventuell comeback mot BP, som Dimitriadis representerade innan han skrev på för AIK under sin förra sejour i Sverige.

- Bara får komma tillbaka till AIK, det är en otroligt fin känsla. Jag har längtat efter det. Otroligt inspirerande, att vara med och bidra med så mycket som möjligt, och förhoppningsvis se till så vi tar SM-guldet i höst. Det ser väldigt bra ut så här långt, säger han.

Trots att Dimitriadis nu är spelklar får han inte spela i AIK:s Europa League-match på torsdag när laget möter Shamrock Rovers i returmötet på hemmaplan.

- Jag är inte anmäld i truppen till den här kvalomgången. Så det är först till nästa omgång där om vi går vidare, de anmäler i så fall en ny trupp på fredag tror jag det är. Men till allsvenskan är det bara att köra, så det är söndag som gäller i så fall.

