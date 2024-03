Bekräftat: Hammarby lånar ut Demirol

Alper Demirol gjorde allsvensk debut för Hammarby mot Häcken 2022. Därefter har den spelskicklige mittfältaren dock haft problem med att bli ett ordinarie inslag i Hammarbys laguppställning och nu står det klart att han lämnar klubben tillfälligt.

Under måndagen meddelar Hammarby att Demirol lånas ut till Degerfors IF i superettan under vårsäsongen.

- Det är en bra lösning för Alper som nu får möjlighet till mer kontinuerlig speltid i ett bra Superettanlag. Vi utvärderar tillsammans i sommar och ser hur vi tar det vidare, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg på klubbens hemsida.

Under fjolårssäsongen noterades Demirol för tio matcher från start och sex inhopp på Hammarbys mittfält i allsvenskan.