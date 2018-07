Bekräftat: Kalmars nya brasse spelklar – kan debutera mot Sundsvall

I slutet av maj gjorde Kalmar FF klart med sin fjärde brasse i truppen när mittfältaren Jajá hämtades in från brasilianska Flamengo. Smålandsklubbens ambition var att få honom spelklar till helgens match mot Djurgården, som KFF förlorade med 1-0, men pappersarbetet hann inte bli klart i tid.

Men nu är brassen klar för spel och kan därmed göra debut för sin nya klubb när Kalmar möter Gif Sundsvall hemma på Guldfågeln Arena. Detta meddelar Smålandsklubben på sin hemsida.

Matchen mellan KFF och Sundsvall spelas på lördag med avspark klockan 16:00. Du kan se matchen i C More och streama den via cmore.se.