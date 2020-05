Bekräftat: Protokollen som ska ge grönt ljus för fotboll nu offentliga

I fredags hade SvFF, Sef och RF möte med Folkhälsomyndigheten. Under mötet argumenterade fotbollen för sin sak och lade bland annat fram två protokoll, framtagna av Sef, för hur det skulle kunna gå till att bedriva träning och matcher, med hänsyn till smittspridningen.

Aftonbladet rapporterade om innehållet i protokollen under måndagens kväll - och på tisdagmorgonen offentliggjorde Sef protokollen i sin helhet på sin hemsida. Som tidningen tidigare skrivit handlar det om speciella strukturer kring exempelvis hur många som får sitta i varje buss, att det inte blir någon line up och att det inte får ske några handskakningar.

”Det svenska samhället har nu nått en fas i coronahanteringen där myndigheterna vill inleda en successiv återgång till en normal tillvaro. Inom idrotten anser vi att det är logiskt att elitfotbollen går först, baserat på att vi i våra professionella organisationer kan göra det under överseende av vår klubbläkare och vår medicinska stab. Via våra protokoll kan vi visa att det går att genomföra på ett ansvarstagande sätt utan att öka risken för smittospridning i samhället. Endast symtomfria spelare och ledare (20-25 personer) kommer att resa mellan städerna i samband med matcherna. Vi spelar matcherna utan publik och enbart ett minimalt antal funktionärer och mediarepresentanter släpps in på stadion. Supportrarna ser matcherna i sin hemstad, på tv eller på sportbarer som redan har tydliga riktlinjer gällande hur många personer som får släppas in. Det vill säga, att vi börjar spela matcher ökar inte resandet och skapar inte nya folksamlingar”, skriver man gällande protokollet.

Dokumenten innehåller alltså bland annat säkerhetsåtgärder som ska skötas under matchdag, hur transporter ska gå till samt ett formulär som spelarna måste fylla i innan träning och match, gällande sin fysiska status. Det sistnämnda kunde Fotbollskanalen berätta om under måndagen. Däremot är det inte aktuellt med regelrätta coronatester.

”Samtliga spelare och ledare fyller i självskattningar varje dag som säkerställer att endast symtomfria personer träffas på deras arbetsplats. Det vill säga, de utsätts för mindre smittorisk under träning och match än vad vanliga arbetstagare gör på de flesta arbetsplatser i Sverige. De utsätts också för större smittorisk i sitt vardagsliv än på träningsanläggningen eller i samband med match.”

Svensk Elitfotboll skriver att ett beslut kring elitfotbollen "väntas under här veckan". Dock sa sportchef Svante Samuelsson under måndagen till Fotbollskanalen att organisationen inte riktigt vet vilken typ av återkoppling som kan komma den här veckan.

- Det vet vi inte. Vi hade mötet och presenterade våra tankar. De hade lite motfrågor och vi diskuterade lite och fick sedan beskedet att de skulle återkoppla till oss i slutet av den här veckan. Sedan på vilket sätt de gör det och hur de tänker vet vi inte, sa Samuelsson då.

Läs protokollet för träning här:

Läs protkollet för matcher här: