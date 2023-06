Bekräftat: Silkeborg säljer MFF-ryktade Jørgensen

Sebastian Jørgensen kommer att lämna Silkeborg IF, det framgår av ett börsmeddelande från bolaget bakom klubben, Silkeborg IF Invest A/S.

Enligt bold.dk framgår det inte vilken klubb som har köpt den danska yttern men han har kopplats ihop med en flytt till Malmö FF.

Danska B.T uppgav nyligen att MFF var nära att köpa loss Silkeborgs offensive pjäs för runt 10 miljoner danska kronor, vilket motsvarar ungefär 15,5 miljoner svenska kronor.

Tidigare har bolaget Silkeborg IF Invest A/S bekräftat att förhandlingar pågår.

"Bolagets förväntning att är att dessa förhandlingar ska resultera i ett överångsavtal, under förutsättning av ett antal individuella villkor, som alla förväntas vara uppfyllda inom en snar framtid, går igenom", skriver Silkeborg i pressmeddelandet enligt bold.dk.

Nu ska alltså avtalet vara på plats även om en bekräftelse på vilken den köpande klubben är ännu inte presenterats.

Jørgensen stod för sex mål och tre assist i den danska ligan föregående säsong.