Berg nära full träning igen: ”Jag kommer kanske tjuvköra lite med boll”

STOCKHOLM. En knäskada stoppade honom under andra halvan av 2019. Nu hoppas Erik Berg att åter slå sig in i Djurgårdens backlinje och bidra 2020. - Jag ser verkligen fram emot att spela fotboll i år, säger försvararen.

När Djurgården höll sin första träning på Kaknäs inför säsongen 2020 var Erik Berg med på planen. Försvararen, som missade andra halvan av 2019 med en knäskada, sprang själv vid sidan av lagkamraterna och deltog inte i några övningar med boll. Efter träningen var han nöjd över att kunna vara med på planen.

- Det var skönt att vara ute på planen och springa lite. Det var skönt att träffa gänget och det är kul att vara tillbaka säger Berg och fortsätter:

- Träningen kändes bra, jag hade en jättefin känsla i kroppen. Sen har jag ett par sjukgymnaster som vill att jag inte ska gå på för hårt med fotbollsträning ännu, men jag hade gärna gjort det.

31-åringen menar att den fysiska statusen är jättebra och säger att det inte gör ont när han springer. Han utgår själv från att kunna vara med i svenska cupens gruppspel, som spelas i februari.

- Vi har någon plan här så förhoppningsvis inom hyfsat kort tid är jag tillbaka på fotbollsplanen. Jag kommer kanske tjuvköra lite med boll, säger han och skrattar till.

Berg har inte haft någon ledighet under vintern, utan har kört på med träning sedan säsongen slutade i början av november. Nu blir uppdraget att återigen slå sig in i backlinjen som under förra året var en av allsvenskans bästa med Årets spelare Marcus Danielson bredvid Jacob Une Larsson, som både är med på landslagets januariturné i Qatar.

- Ja, absolut (blir det tufft att slå sig in). Vi har en fantastisk uppsättning och det kommer att behövas i ett Champions League-kval.

Tidigare har Berg även använts på en mittfältsposition, något som skulle kunna hända även 2020.

- Ja, alternativet finns ju där och jag har trivts bra att spela där. Så det alternativet finns ju, men jag ser mig som mittback och jag tror att Kim och Tolle (Bergstrand och Lagerlöf, tränare) gör det också.

Det blev elva matcher för Berg under guldåret i fjol, där den sista kom mot Sirius den 1 juni. Mål mot Häcken och IFK Norrköping under första halvan av säsongen gav poäng som spelare roll i slutändan och Berg känner att han bidrog till SM-guldet. Däremot var det tufft att inte kunna vara med under avgörandet.

- Det var hemskt att sitta vid sidan av under hösten och inte kunna vara med och påverka. Jag ser verkligen fram emot att spela fotboll i år, säger han.

För Djurgården innebär det också en ny situation, då laget går in som regerande mästare med SM-guldet från i fjol i bagaget.

- Det är kul, alla jagar en. Det ska bli kul att se hur de andra lagen hanterar det de första matcherna den här säsongen, säger Berg.

Djurgårdens första inplanerade match i nuläget är mot Brann på Tele 2 arena den 15 februari. Efter det väntar Dalkurd i den första tävlingsmatchen för säsongen den 22 februari medan Djurgården inleder den allsvenska säsongen på Behrn Arena mot Örebro SK den 4 april.