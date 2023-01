Bergström tvåmålsskytt - Djurgården krossade AFC

Djurgårdens IF spelade under lördagen sin andra träningsmatch för i år, och fick in ett tidigt mål mot AFC Eskilstuna i Stockholm. Lagkaptenen Magnus Eriksson skickade in en frispark i straffområdet, som Jesper Löfgren sedan nickade i mål till 1-0.

Djurgården styrde och skapade flest chanser i första halvlek, men trots det stod det 1-1 på resultattavlan i paus. Marcelo Palomino kvitterade för AFC med pannan efter ett inlägg.

- Inte speciellt (nöjd med matchbilden). Jag tycker att vi inledde ganska bra offensivt, men däremot var försvarsspelet obefintligt första kvarten. Det var inget vidare. Sedan gick det lite för långsamt, men vi skapade ganska många lägen och borde kunnat få upp lite inlägg i luften, och att de inte stoppar på första mittback. Det tog lite för lång tid, vi "hyttade" och lade över, sa Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf till Discovery+ i paus.

ANNONS

Men i andra halvlek rasslade det till ordentligt för Djurgårdens del.

AFC åkte på ett rött kort efter att Joel Asoro blivit omkullknuffad i straffområdet, vilket gjorde att Victor Edvardsen kunde rulla in 2-1, samtidigt som Djurgården sedan fick spela med elva mot tio mot superettan-laget.

Djurgården utnyttjade det numerära övertaget och vann till slut med 5-1 efter två mål av Jacob Bergström och ett mål av Wilmer Odefalk.

- Målen var fina. De är jag nöjd med, säger Bergström till Discovery+.

På frågan om lagkamraterna redan hittat honom är svaret:

- Ja, det vet jag inte. De var ju en man mindre med, så man får ta det för vad det är. Men jag är ju nöjd med att göra mål. Det är det man lever för, tänkte jag säga. Jag lever väl för mer än att göra mål, men man blir alltid glad, säger forwarden.

ANNONS

Djurgårdens IF:s startelva: Widell Zetterström - Johansson, Gracia, Löfgren, Andersson - Berg, Schüller, Eriksson - Asoro, Edvardsen, Wikheim.