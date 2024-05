Bergvall får avsluta med derby: "Vet att han kommer göra det bra mot Bajen"

- Man kände det nästan direkt när bollen kom - det kändes så naturligt på något sätt att den skulle gå in i mål. Ett fantastiskt mål, säger han.

Segern mot Mjällby var Djurgårdens sjätte raka i allsvenskan. Under de senaste matcherna har Bergvall spelat ett steg längre ner på mittfältet, där han trivs “väldigt bra”. Bland annat kommer Bergvalls omtalade fysik till nytta där.

- Nu är det bara en match kvar, våren har gått ganska snabbt från det att vi blev överens med Tottenham. Som han hanterat hela den här perioden, sedan han blev klar den 2 februari, det har han gjort på ett fantastiskt sätt och verkligen visat att det är en stor spelare som har en otroligt ljus framtid. The sky is the limit.