Beskedet: Friends slutsålt till Stockholmsderbyt

AIK tar på söndag emot Hammarby i ett glödhett derby och toppmöte på Friends Arena som kan bli helt avgörande för guldstriden mellan lagen i allsvenskan. Efter Hammarbys poängtapp i går mot Sirius, så toppar nu AIK tabellen med fyra poäng ner till Bajen.

Redan i förra veckan berättade AIK:s biljett- och marknadschef Fredrik Söderberg att han trodde på slutsålt, men att kapaciteten på läktaren däremot var oklar då. Han trodde däremot att runt 48 000 till 49 000 åskådare skulle kunna se matchen på plats.

- Slutkapaciteten vet vi inte vad den är i dagsläget. Den korrigeras allt eftersom saker och ting förändras. Det kan röra sig om var tv-kameror ska stå eller platser med skymd sikt som vi normalt inte säljer, men som vi kan besluta att släppa upp. En annan aspekt kan vara att vi gjort en säkerhetsblockering som vi senare kanske kan släppa upp efter den sista planeringen. Slutkapaciteten vet vi förmodligen inte vad den är förrän samma vecka som det är match. Däremot finns det inga diskussioner med polis eller räddningstjänst till exempel. De diskussionerna är redan avklarade och kan inte påverka slutkapaciteten, sa Söderberg till Fotbollskanalen då.

Nu meddelar AIK, via sitt Twitter-konto, att Friends Arena är slutsålt.

"Lapp på luckan! Friends Arena är nu slutsålt när AIK möter Hammarby på söndag. Vi ser nu över alla platser i arenan och kontrollerar om det finns eventuella biljetter i retur. Besked om så är fallet kommer under tisdag eller onsdag", skriver AIK på Twitter.

AIK ser däremot ut att slå klubbens tidigare rekordnotering från mötet med IFK Göteborg 2015 på 43 713 åskådare. Däremot är det oklart om laget kan slå publikrekordet i Stockholmsfotbollen från 1959, då Blåvitt gästade Djurgården inför 48 894 åskådare.

Matchen börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.