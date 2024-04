Beskedet: Schüller opererad

Djurgårdens IF

Rasmus Schüller har varit en tongivande spelare i Djurgården i flera års tid och finländaren spelade i vanlig ordning från start när IFK Göteborg stod för motståndet i den allsvenska premiären. Men redan efter 22 minuter tvingades mittfältaren kliva av med en kraftigt lindad fot efter en tackling från Kolbeinn Thordarsson.

Nu ger Djurgården besked om hur illa ställt det är med 32-åringen. Han har genomgått operation och väntas bli borta hela vårsäsongen. Djurgårdens sista match på vårsäsongen är den 2 juni mot Hammarby. Uppehållet varar i ungefär en månad. 08-laget möter IFK Norrköping den 7 juli.

- Rasmus har dessvärre fått genomföra en operation under eftermiddagen till följd av smällen han åkte på i måndagens match mot IFK Göteborg, men han mår ändå bra under omständigheterna. Skadan i sig kommer sannolikt att hålla honom borta från spel under hela våren och vi kommer att återkoppla ytterligare när vi har mer fakta på bordet, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling i ett uttalande.

I 4-1-segern mot IFK Göteborg startade Schüller tillsammans med Lucas Bergvall och Samuel Leach Holm på mittfältet. Finländaren ersattes av Besard Sabovic. I de blårandigas trupp finns även mittfältsalternativ som Albin Ekdal samt Magnus Eriksson.