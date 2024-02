Beskedet: Sebastian Eriksson avslutar karriären

Veteranen Sebastian Eriksson, 35, fick inte förlängt kontrakt och lämnade IFK Göteborg vid årsskiftet. Mittfältaren har varit på klubbjakt sedan dess och bland annat tränat med Utsikten i superettan.

Nu är sökandet över. Och han har gjort en vändning.

I stället för att ladda inför säsongen 2024 i nya färger meddelar Eriksson att han lägger skorna på hyllan. Ett beslut han berättar om i podcasten "Hunden, Katten, Glassen":

- Det finns inte så mycket att summera ... jag har tagit ett beslut. Jag kommer sakna fotbollen, matcherna och att få springa ut på alla dessa arenor. Det har varit så jävla roligt och det är det som drivit mig de sista åren. Jag tränade en vecka med Utsikten och efter helgen efteråt kände jag att ... jag kan inte förklara vad det var men jag kände bara: "Det räcker nu". Jag pallar inte mer, säger Eriksson.

- Jag har varit lite rädd för att skada mig igen. Jag har mentalt haft svårt att gå ner en nivå och kände att jag inte ville göra det. Sedan har jag varit lite rädd för konstgräset och att något ska hända. Jag är trots allt 35 år och har haft jäkligt mycket skador.

35-åringen hintade om sitt avsked från fotbollen i dagarna, då han publicerade en Instagram-bild på sig själv med det klassiska citatet från Eric Cantona: "When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea".

Något intetsägande, måhända.

- Jag tänkte att jag dels skulle hitta ett "quote" från en legend som inte säger någonting. Sedan är den lika intetsägande som hela min karriär så det passade jättebra. Det är inte mer än så, säger Eriksson i "Hunden, Katten, Glassen".

Eriksson debuterade i IFK Göteborg 2007 och representerade klubben i fyra sejourer, under vilka han vunnit ett SM-guld samt två cupguld. Totalt blev det 14 säsonger och 368 matcher i den blåvita tröjan.

Utöver Blåvitt spelade 35-åringen även för Cagliari, Genoa och Panetolikos i karriären.