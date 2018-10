Beskedet: Stefanelli inte avstängd mot Östersund

Mot Malmö FF under måndagen drog Nicolas Stefanelli på sig ett gult kort, hans tredje för säsongen, vilket gjorde att C More i sändningen från matchen uppgav att forwarden är avstängd mot Östersund.

Men argentinarens två tidigare gula kort drog han på sig i samma match, mot Örebro på bortaplan. Då blev han alltså utvisad och därför följer de två korten inte med vidare. De "raderas". Vad det innebär? Att Stefanelli inte är avstängd mot ÖFK på torsdag.

- Det blev en fnurra. Klart att det är positivt (att han inte är avstängd), säger AIK-tränaren Rikard Norling till Fotbollskanalen.

Systemet gör också att mittfältaren Sebastian Larsson som först drog på sig sitt tredje gula kort för säsongen och därefter sitt fjärde efter firandet av 1-1-målet i 96:e minuten riskerar att återigen bli avstängd i slutomgångarna. Han missar matchen mot Östersund och därefter står han återigen på två gula kort inför mötet med Sundsvall.

- Det är bara att konstatera att så är fallet och inte försöka göra något mer av det än så, säger Rikard Norling.