Björkander en av Mjällbys största försäljningar någonsin - som öppnar för nyförvärv: "Kan vara mer offensiva nu"

I går spelade Eric Björkander för Mjällby i bortamötet med IFK Göteborg i allsvenskan. På måndagsmorgonen kommunicerade Mjällby sedan att mittbacken säljs till turkiska Aktayspor.

För Fotbollskanalen berättar Maif:s klubbchef Fredrik Danielsson om försäljningen.

- Det har varit en ganska lång process. Det fanns många parametrar att ta hänsyn till. Det var en av våra bästa spelare, vi tycker att det var en av allsvenskans bästa mittbackar. På ett sätt är det klart att vi gärna hade behållit honom. Å andra sidan fanns det en vilja från spelaren. Det är klart att det är bra för Eric att komma utomlands och spela i ett annat land med allt vad det innebär, både ekonomiskt och med vilka möjligheter som finns där. Det har varit en ganska lång diskussion fram och tillbaka med turkarna om hur stor ersättning vi vill ha. Den största diskussionen har varit att vi vill ha marknadsmässig ersättning för Eric. Det tycker vi att vi har fått nu, samtidigt som Eric så klart är nöjd med beslutet. Det känns i grund och botten bra.

Försäljningen innebär att Mjällby får in flera miljoner kronor i klubbkassan.

- Ja, vi pratar om flera miljoner. Vi tycker att vi har fått en marknadsmässig ersättning, som gjorde att vi inte med rak rygg kunde säga till Eric att vi skulle behålla honom. Efter många om och men fick vi ett bud som vi kunde tänka oss att släppa honom för, säger Danielsson.

Han fortsätter:

- För att vi ska fortsätta etablera oss i allsvenskan och vara kvar på den här nivån måste vi göra många olika saker. En av dem, för att på sikt bygga upp en ekonomi, är spelarförsäljningar. Det är en långsiktig plan vi har, att man ska kunna komma till Mjällby AIF för att utvecklas och bli bättre och sedan går vidare i karriären, både till större klubbar i allsvenskan och utomlands.

Pratar vi om en av Mjällbys största försäljningar någonsin här?



- Ja, det gör vi. Absolut. Jag har inte full koll på vad Mjällby tidigare i allsvenskan sålt spelare för, jag vet på ett ungefär, men då vet jag också att hela summan inte har gått till Mjällby, då har det gått till andra intressenter också när regelverket såg ut på ett annat sätt. Sett till pengar in till Mjällby AIF är det definitivt en av de största affärer som klubben gjort. Helt klart.

Försäljningen av Björkander öppnar även för att Mjällby nu ska agera på transfermarknaden och värva.

- Ja, vi tittar ganska aktivt nu. Vi har tagit in Magnus Wørts (som blev klar tidigare i juli), som vi tror mycket på. En talangfull 22-åring som har stor utvecklingspotential som vi tror kan gå in och matcha på ett bra sätt direkt. Men givetvis tittar vi även på om vi ska ta in ytterligare en spelare. Men det ska kännas rätt också. Men rent antalsmässigt har vi blivit av med Eric och tagit in Magnus.

Mjällby ligger på 13:e plats i allsvenskan efter elva omgångar och kan ramla ner på kvalplats om Varberg vinner kvällens Hallandsderby mot Halmstad. Danielsson utesluter inte att man kan värva även på andra positioner med det kapital man nu fått in från Björkander-försäljningen.

- Absolut. Så är det helt klart. Det möjliggör för oss att inte vara lika stressade och bakbundna som Mjällby AIF har varit under en lång, lång tid. Vi har sakta men säkert byggt upp en ekonomi som gör att vi kan agera utifrån vad vi själva tycker och vill istället för att avvakta och se vad som blir kvar. Vi kan vara lite mer offensiva, tänka lite mer långsiktigt och vara trygga i det.

