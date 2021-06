Blåvitt bekräftar: "Rolle" lämnar klubben

IFK Göteborg har gått tungt under våren och ligger på tionde plats efter åtta omgångar. Utöver det har uppgifter florerat om intern kritik mot tränare Roland Nilsson.

Nu bekräftar klubben att de sparkar "Rolle".

- Uppdraget var väldigt tydligt när Rolle kom in i höstas. Situationen var sådan att vi skulle klara det allsvenska kontraktet 2020 och bygga vidare därifrån. Rolle har på ett väldigt professionellt sätt bidragit med kunnande, erfarenhet och positivitet under sin tid hos oss. Han har lagt ner sin kropp och själ i sitt arbete hos oss och det tackar vi honom för, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Nilsson anslöt till klubben i september förra året. Då skrev han på ett kontrakt som sträckte sig över säsongen 2022. Trots det långa avtalet väljer klubben att bryta.

Tidigare på onsdagen avslöjade Fotbollskanalen att Mikael Stahre, som numera tränar norska Sarpsborg, är nära en återkomst till klubben. Men än så länge ligger Blåvitt lågt kring en ersättare.

- När vi har någonting klart kommer vi att kommunicera det, säger Farnerud.

Senare på onsdagen bekräftade Blåvitt att Mikael Stahre tar över som tränare.