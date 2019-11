Blåvitt betalar tillbaka stor summa till investerare: "Kommer få tillbaka en rejäl del"

IFK Göteborg har tagit in pengar från investerare. Nästa år kan merparten av pengarna betalas tillbaka, skriver GT .

IFK Göteborg drog i fjol igång bolaget IFK GBG Transferintressenter AB för att få in externt kapital till värvningar till A-laget. Enligt Göteborgs-Posten fick då klubben in runt tio miljoner kronor. Inför den här säsongen genomförde föreningen en nyemission och fick därmed in mer pengar, enligt GT, runt tre miljoner kronor, vilket bland annat låg bakom värvningarna av Lasse Vibe och Nzuzi Toko inför säsongen.

Enligt GT får investerarna, i enlighet med upplägget, omkring 40 procent av nettosumman vid Blåvitts spelarförsäljningar fram till att de har fått tillbaka sina investerade pengar. Efter flera försäljnignar i år av Benjamin Nygren, Carl Starfelt och Sebastian Ohlsson kan nu Blåvitt betala tillbaka en större del av de investerade pengarna, rapporterar tidningen.

Blåvitts ordförande Mats Engström bekräftar också det.

- De kommer att få tillbaka en rejäl del av sitt investerade kapital. Vi gör ju ett bokslut när året är slut, men vi vet ungefär hur det ser ut och det har gått bra. Utbetalningen sker i mars 2020 och det är ett relativt stort belopp. Då har vi uppfyllt våra förpliktelser. De gick ju in när det var relativt osäkert, säger han till GT.