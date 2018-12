Blåvitt i möte med Farnerud - diskuterade framtida roll: "IFK är självklart alltid intressant"

Det finns flera frågetecken kring hur IFK Göteborgs laguppställning vid sidan av planen ska se ut under 2019. Jonas Olsson tog över sportchefsrollen tillfälligt då Mats Gren fick sparken och det är oklart om han får fortsatt förtroende - och assisterande tränare till Poya Asbaghi ska tillsättas efter att Hjalmar Jonsson och Hannes Stiller fyllt Alf Westerbergs lucka tillfälligt under hösten.

Hur de olika rollerna kommer att tillsättas är i dagsläget oklart. Men enligt uppgifter till Fotbollskanalen har Blåvitt träffat Pontus Farnerud, den tidigare mittfältsprofilen som spelade i IFK 2012-2013, för att diskutera en roll inom klubben. Farnerud själv bekräftar att flera klubbar hört av sig och han gör ingen hemlighet av att Blåvitt lockar, efter sejouren som spelare.

- Det finns några klubbar som visat lite intresse. Jag vill helst inte kommentera vilka klubbar det handlar om, säger han till Fotbollskanalen.

Skulle IFK Göteborg vara intressant?

- Jag ska inte sticka under stol med att jag är väldigt sugen på att kliva in igen och känner mig väldigt motiverad för att gå in i någon typ av roll i en elitklubb. Sedan så självklart, med tanke på min historia i IFK, så är IFK Göteborg alltid intressant.

Enligt Farnerud kom en av de intresserade klubbarna med ett konkret förslag, ett förslag som han dock tackade nej till.

- Just nu kände jag att det inte var tillräckligt intressant för mig att kliva in just där och då. Det som varit konkret är inte konkret just nu eftersom det inte var tillräckligt intressant.

Diskuterar du fortfarande med den klubben?

- Nej, det ligger på is. Det handlar om för mig att det ska vara så pass intressant att jag vill kliva in. Min förhoppning och ambition är att kliva in i en roll i en elitklubb på så hög nivå som möjligt. Sedan får vi se var det landar.

Vad är det för typ av roller som kommit på tal och vad intresserar dig?

- Det är ganska brett egentligen. Återigen, det handlar om vilken typ av roll och projekt det är för mig. Jag stänger inga dörrar för om det skulle vara ett ungdomslag eller en tränarroll i ett seniorlag. Det beror lite på, det är svårt att säga. Jag är öppen för att lyssna på de som är intresserade och lyssna på deras intresse.

- Jag är jätteintresserad och motiverad att kliva in i en elitklubb. Det är en del pusselbitar som ska på plats i de klubbar jag pratat med.

Max Markusson, klubbdirektör, vill inte svara på om IFK har träffat Farnerud.

- Det blir helt onödigt för mig att kommentera några namn eller på vilket sätt vi träffar dem i så fall. Jag väljer att avstå det, säger han till Fotbollskanalen.

Hur långt har ni kommit med organisationen i stort? Det är lite frågetecken än så länge.

- Ja, så är det. Vi har kommit en bra bit på vägen. Vi är som bekant inne i ett ganska stort omställningsarbete för tillfället. När det är satt får vi besked om både den sportsliga organisationen och på resten av verksamheten också. Men att vi just nu fokuserar på att hitta en assisterande tränare till Poya, det är ingen hemlighet.