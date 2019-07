Blåvitt-kaptenen missar Falkenberg-matchen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sebastian Ohlsson är skadad och missar mötet med Falkenberg. Det meddelade Blåvtt under fredagseftermiddagen.

IFK Göteborgs lagkapten Sebastian Ohlsson blev i början av juni utbytt skadad i hemmamötet med Örebro SK på Gamla Ullevi. Därefter missade han både bortamötet med Östersunds FK och senaste hemmamötet med Gif Sundsvall i Göteborg. Nu står det klart att Ohlsson även lämnas utanför Blåvitts trupp till lördagens bortamatch mot Falkenberg.

Blåvitt meddelade under fredagen att Ohlsson saknas i truppen på grund av skada, medan Carl Starfelt, som under fredagen blev klar för Rubin Kazan, också missar matchen. Däremot är danske anfallaren Lasse Vibe tillgänglig för spel efter avstängning.

IFK Göteborgs matchtrupp: Giannis Anestis, Tom Amos, André Calisir, Kristopher Da Graca, Rasmus Wikström, Victor Wernersson, Emil Holm, Adil Titi, Nzuzi Toko, Amin Affane, August Erlingmark, Sebastian Eriksson, Sargon Abraham, Lasse Vibe, Giorgi Kharaishvili, Robin Söder, Noah Alexandersson, Alhassan Yusuf.

Du ser lördagens möte mellan lagen på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark är klockan 16:00.