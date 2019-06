Blåvitt-kaptenen missar mötet med Östersund

IFK Göteborg ställs under lördagen mot Östersunds FK i omstarten på Jämtkraft Arena i allsvenskan. Under sommaruppehållet har både anfallaren Benjamin Nygren och mittfältaren Junes Barny lämnat laget, vilket gör att de inte är tillgängliga för spel, men samtidigt missar även ytterligare en spelare matchen.

Blåvitt meddelar att Sebastian Ohlsson inte kommer till spel, då han "inte är redo för spel den här helgen". Ohlsson ådrog sig en skada i baksida lår i mötet med Örebro SK före uppehållet och är ännu inte fullt redo för matchspel igen.

- Han ligger helt enligt plan och vi går in i slutfasen av hans rehabilitering nu. Nästa vecka är planen att han ska återgå till kollektivträning, men just nu är han inte redo för det. Vi får se hur han känner nästa vecka, säger Blåvitts fysioterapeut Calle Persson till GT.

IFK Göteborgs matchtrupp: Giannis Anestis, Tom Amos, André Calisir, Kristopher Da Graca, Carl Starfelt, Emil Holm, Nzuzi Toko, Adil Titi, Victor Wernersson, Amin Affane, Patrik Karlsson Lagemyr, Giorgi Kharaishvili, August Erlingmark, Robin Söder, Lasse Vibe, Alhassan Yusuf, Sebastian Eriksson, Sargon Abraham.

IFK Göteborgs möte med Östersund börjar klockan 16.00 under lördagen och sänds på C More Fotboll, C More Live 2 och streamat på cmore.se.