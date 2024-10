Blåvitt-spelarna vill grusa MFF:s guldplaner: "Ska förstöra firandet"

Vid seger hemma mot IFK Göteborg säkrar Malmö FF sitt 24:e SM-guld. Blåvitt tänker däremot göra allt för att sätta käppar i hjulen för sin rival.

- De jagar guldet - men vi planerar att förstöra det firandet, säger IFK Göteborgs mittfältare Ramon Pascal Lundqvist till Fotbollskanalen.

Hur ska ni gå till väga för att lyckas med det?

- Det krävs hårt jobb, att vi är kompakta och att vi tar vara på våra omställningar.

IFK Göteborg förlorade mot AIK efter ett insläppt mål på stopptid senast. Innan dess hade Blåvitt inte förlorat på fem raka matcher (två vinster och tre kryss). Det tror Ramon Pascal Lundqvist talar för att göteborgarna ska kunna grusa MFF:s guldplaner under måndagen.

Annons

Vad har gjort er svårslagna under den perioden?

- Vi jobbar hårt som ett lag. Vi pressar bra och det blir svårt för lag att skapa målchanser på oss. Jag tycker att vi står organiserat bra.

Lagkamraten Gustaf Norlin tar vid:

- Det blir en jävligt rolig match att spela. Det är väldigt mycket som står på spel och det är ett klassiskt rivalmöte, säger Blåvitt-yttern.

- Vi går självklart för tre poäng. Vi behöver de poängen. De kommer självklart gå för de tre poängen i och med att de kan säkra ett SM-guld på hemmaplan.

Vad hade det betytt för er att få stoppa deras guldplaner i morgon?

- Det är klart att det är en extra tändvätska att få åka ner till Malmö och bli "party poopers". Det skadar inte. Det har vi i åtanke också. Man vill inte att de laget man möter ska vinna SM-guld när man spelar den matchen. Det tar vi som extra motivation.

Annons

Blåvitt-mittfältaren Adam Carlén fyller sedan i:

- Det blir en rolig och tuff match mot ett bra lag - men vi ser fram emot att förstöra en guldfest, säger han.

Vad krävs för att ni ska lyckas med det?

- Vi ska vara kompakta, sitta ihop i försvarsspelet och vara disciplinerade. Vi ska göra det svårt för dem. De är skickliga offensivt, men vi ska såra dem på kontringarna. Jag tror att de tycker att det är roligare att spela anfallsfotboll än försvarsfotboll, så vi ska sätta dem i jobbiga situationer där, säger Carlén och avslutar sedan:

- De har ju ganska gott självförtroende Malmö, så de tror säkert att det kommer gå lätt och att de kommer få fira sitt guld. Men vi ska se till att de får det ruggigt jobbigt och att det inte blir någon guldfest nu.

Malmö FF har två raka 1-1-matcher bakom sig i allsvenskan. Senast mot Västerås SK, då den första möjligheten att vinna titeln bommades. Chefstränaren Henrik Rydström tvivlar inte på Blåvitt-spelarnas vilja att sabba Malmös guldfirande.

Annons

- Det hade jag också (velat) om man hade varit... Särskilt om man är i Blåvitts situation, då försöker man väl hitta något som kan vara positivt i ens tillvaro, säger Rydström och skrattar till.

Tabelltolvan Blåvitt har endast tre poäng ner till kvalplatsen inför mötet på Eleda Stadion.

- Då får det vara att förstöra för någon annan. Been there, done it. Jag kan förstå den retoriken, det blir en extra motivation, säger Rydström och fortsätter:

- Deras egen situation styr nog mer i den här matchen, att de behöver poäng för att hänga kvar. Jag tror att det mer präglar deras agerande.

MFF-anfallaren Isaac Kiese Thelin menar att det vore en skillnad att vinna guldet mot IFK Göteborg jämfört med mot VSK.

- Det är en stor, stor rival och de kommer göra allt för att vi inte ska vinna. Det blir en tuff match. Det känns som att de kanske kommer göra ännu mer än något annat lag. Om något lag ligger i mitten så kanske de skulle ge upp om de ligger under, men det känns som att det här kommer bli en riktigt kul match för åskådarna. Båda lagen behöver vinna, säger Isaac Kiese Thelin.

Annons

Lagkamraten Colin Rösler om Blåvitt-spelarnas planer:

- Det tror jag att alla vill (förstöra). Det är så klart viktiga poäng för dem att spela om så man förstår. Jag tror inte att de bara vill förstöra för oss, utan de behöver poängen själva. Man vet att de kommer komma med full intensitet och man vet hur de spelar. Vi är förberedda på det, avslutar Rösler.

Matchen på Eleda Stadion sparkar igång 19.10 under måndagskvällen.