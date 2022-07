Blåvitt tappade ledning sent - Kricak poängräddare för Mjällby

Under söndagen tog IFK Göteborg emot Mjällby AIF på Gamla Ullevi inför närmast fullsatta läktare. Hemmalaget kom till spel utan avstängde lagkaptenen Marcus Berg samt Oscar Vilhelmsson, som i veckan såldes till tyska SV Darmstadt 08. I stället tog Sebastian Eriksson plats i elvan för första gången sedan sin långtidsskada. Hos gästerna var Jacob Bergström tillbaka i matchtruppen, också efter en skadeperiod, men anfallaren inledde på bänken.

Efter dryga kvarten spelad fick gästernas Viktor Gustafson matchens riktigt heta målchans. Målen damp ner efter ett inlägg, men Gustafson sköt på halvvolley strax utanför Warner Hahns högra stolpe.

I den 28:e matchminuten höll sig Silas Nwankwo framme och fick med sig bollen till ett fint skottläge. Anfallaren kunde dock inte heller träffa mål den gången.

I den 41:a minuten kom i stället hemmalagets ledningsmål, något orättvist med tanke på hur matchbilden hade sett ut under inledningen av matchen. Hosam Aiesh rullade in ett inlägg längst backen, och i straffområdet kunde Alexander Jallow ta emot bollen och rulla in 1-0 via touch på Mjällby-försvarare.

Trots ledning var Sebastian Eriksson inte speciellt nöjd med Göteborgs första halvlek.

- Vi får kämpa en del, Mjällby har mycket boll, de är duktiga på att hålla i bollen och hitta rätt ytor, vi har egentligen en chans och gör mål på den. Det kommer bli en tuff match och vi kommer behöva förbättra en del saker om vi ska vinna, sade han till Discovery+.

Nöjd var heller inte Mjällbys Jesper Gustavsson efter 45 spelade minuter när han intervjuades av Discovery+.

- Jag tycker vi skapar tillräckligt många chanser för att göra mål i alla fall och sen släpper vi till en chans och de gör mål så det suger. Vi måste börja springa i djupled, vi rör oss lite för dåligt.

I början på den andra halvleken etsade sig Mjällby fast på offensiv planhalva, men helt utan att komma till farliga lägen. Det stora spelövertaget till trots, var det fortsatt Blåvitt som var närmast att utöka ledningen. I den 60:e minuten testade Simon Thern från distans, men Samuel Brolin styrde undan i bortamålet.

Till slut fick bortalaget utdelning för spelövertaget. Unge Otto Rosengren lyfte in en frispark i straffområdet och bollen nådde Ivan Kricak. 25-åringen nickade högt och bollen gick till slut in i mål till 1-1.

Med bara minuter kvar av ordinarie speltid fintade Blåvitts inhoppare Hussein Carneil bort flera bortaspelare och avlossade i ribban. Närmare så kom inte hemmalaget att återta ledningen, och matchen slutade 1-1.

Efter matchen var Mikael Stahre missnöjd med Blåvitts anfallspel, fram för allt.

- Vi skapar alldeles för lite, vi har inte tillräckligt mycket spets. Strukturellt är det helt okej men förutom något inlägg och Husseins (Carneil) skott så är det inte så mycket mer, säger han till Discovery+.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn – Jallow, Bjärmsyr, Johansson, Wendt – Aiesh, Svensson, Eriksson, Thern – Yakob, Norlin.

Mjällby AIF: Brolin – Kricak, Moros, Haliti, Ståhl, Persson – Gustafson, Gustavsson, Rosengren – Moro, Nwankwo.