Blåvitt tappade sent till kryss - Youssef räddade Häcken

IF Elfsborg

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Ett hyperviktigt Göteborgsderby ägde rum på Hisingen under söndagseftermiddagen.

Häcken suktade efter tre poäng för att haka på i kampen om Europaplatserna medan IFK Göteborg jagade sin första seger på åtta allsvenska matcher i bottenstriden.

Häcken inledde matchen med ett stort bollinnehav, men IFK Göteborg skapade den första målchansen genom August Erlingmark som mötte en frispark med pannan. Peter Abrahamsson var däremot bra med och kunde freda hemmamålet.

Det gav IFK Göteborg ett självförtroende att lyfta fram laget under ett par minuter, innan Häcken åter tog tag i taktpinnen och kunde skapa några halvchanser. En av dem kom via Zeidane Inoussas långskott efter 26 minuter, som smet just över den blåvita ribban.

Annons

Ytterligare en hemmachans kom två minuter senare när Ali Youssef fick ett vasst nickläge framför mål, men Jacob Karlström stod emot i Blåvitt-målet.

I minut 33 rev sig Laurs Skjellerup loss för IFK Göteborg på mittplanen och spelade sedan fram Paulos Abraham, som till slut tråcklade in ledningsmålet för bortalaget.

Men det skulle inte dröja länge innan Häcken-supportrarna skulle få jubla åt en kvittering. Sju minuter efter det blåvita målet tappade Adam Carlén bollen i ett utsatt läge och Häcken kunde kontra in 1-1, sedan Zeidane Inoussa kyligt hittat in till Ali Youssef som tryckte in bollen i nättaket mitt framför mål.

Men om det gick snabbt för Häcken att kvittera skulle IFK Göteborg replikera än fortare. För endast en minut efter Häckens kvitteringsmål stod Ramon Pascal Lundqvist för ett vackert avslut utifrån som letade sig in vid den bortre stolproten till 1-2 på resultattavlan.

Annons

- Det var lite upp och ner. Vi gav dem bollen för enkelt. Vi hade mycket boll och vi hade kunnat såra dem ännu mer och göra fler mål. De fick två enkla mål och vi måste prestera i andra halvlek, sa Inoussa till Max i paus.

Blåvitt-målskytten Ramon Pascal Lundqvist i samma sändning:

- Det var skönt (att göra mål). Jag hade ett läge lite tidigare, där jag sköt utanför, så det var skönt att få den på mål. Vi hade det lite tufft och det gick mycket fram och tillbaka, vilket är en matchbild vi vill ha, samtidigt som vi får press på dem. Jag tycker att vi hamnade lite lågt, sa han till Max.

IFK Göteborg inledde bäst efter paus och skapade en jättechans i minut 50. Efter ett vackert anfall avslutade Gustaf Norlin framför mål - men Abrahamsson visade åter klassen och stod för en sylvass räddning.

I stället var det BK Häcken och Julius Lindberg som skulle visa skärpa framför mål. För tre minuter efter Blåvitts jättechans kunde högerbacken tjusigt placera in 2-2 i det bortre krysset med vänsterfoten.

Annons

IFK Göteborg skulle däremot svara omedelbart - igen. Efter ett nytt vackert anfall kunde Kolbeinn Thordarson spela in bollen snett-inåt-bakåt till Ramon Pascal Lundqvist som enkelt placerade in sitt andra mål för matchen och 3-2 till Blåvitt i minut 57.

IFK Göteborg såg länge ut att hålla ut och ta en tung trepoängare. Men Häcken ville annat - och Ali Youssef kvitterade i den 96:e (!) minuten med ett kyligt avslut framför hemmaklacken till 3-3.

- Det är skönt (med kvitteringsmålet), men vi vann inte. Det hade varit skönare om vi hade vunnit matchen, säger Youssef till Max.



- En poäng är bättre än noll. Man är lite besviken, men det är som det är.

Häcken-tränaren Paco Johansen:

- Vi var själva med om en sen kvittering mot Norrköping för 14 dagar sedan. Så vi övade faktiskt på att vara avgörande i slutet av matchen under veckan. Den här gången var det vi som fick det där målet, så vi tar med oss det, säger han under presskonferensen.

Annons

Hur övade ni på att det under veckan?

- Både genom att skicka bollen långt och ta emot den på slutet. Det var starkt av killarna att lösa det i dag, säger han och fortsätter:

- Jag är nöjd med offensiven, men vi måste titta på vårt försvarsspel för det ska lite för lite till för att motståndarna ska få stora målchanser.



Häcken är nu på nionde plats, medan Blåvitt är på tolfte plats i bottenstriden.

- Det är otroligt surt. Vi var i stort behov av tre poäng, och det var inte första gången som vi släppte in ett mål i sista sekunden. Det är otroligt tungt. Vi var det bättre laget över 90 minuter och Häcken skapade inte så mycket, säger IFK:s Gustav Svensson till Max.

Han fortsätter:

- Det är svårt att ta in delar som är positiva efter att vi har åkt på ett sent mål i läget som vi är i. Men absolut, det här var ett steg framåt både defensivt och offensivt. Vi satt ihop som ett lag och gjorde många delar bra i den här matchen.

Annons

På frågan om var IFK Göteborg står just nu säger Svensson följande:

- Vi vet om att vi ligger där nere och har många tuffa matcher bakom oss, men vi är ett väldigt starkt lag. Vi tror hårt på varandra och kämpar hårt för varandra, vilket vi visade i dag. Vi hade inte turen med oss nu och det är något vi behöver ha för att få mer självförtroende. Vi behöver vinna sådana här matcher och grisa till oss trepoängare för att det ska vända och för att vi ska få självförtroende. Helt plötsligt ser man då ut som ett vinnande lag. Det hade varit skönt med tre poäng i dag.

Blåvitt-tränaren Stefan Billborn är också besviken efteråt.

- Det är klart att det är tungt att släppa in kvitteringen på det sättet vi gör. Jag tycker att vi gör en ganska bra match och får matchen hyfsat dit vi vill, säger han under presskonferensen och fortsätter:

Annons

- Jag är stolt över killarna. Men just nu är jag besviken över att vi släpper in det målet. Jag kan nog göra en mer nykter analys i morgon.

Om sista målet säger han även följande:

- Vi är alldeles för utspridda i vår backlinje där. Det är ingen riktig struktur alls. Det handlar om närvaro, att man är närvarande precis hela tiden. Spelarna vet vad de ska göra egentligen, så det handlar om närvaro. Där är vi för svaga helt enkelt. Det är synd att det blir så.

Häcken: Abrahamsson - Lindberg, Hammar (Hovland 80), Lode, Lundkvist (Laursen 80) - Gustafson, Leach Holm, Amane (Olden Larsen 56) - Agbonifo, Youssef, Inoussa.

IFK Göteborg: Karlström - Bager (Salomonsson 87), Svensson, Erlingmark, Wendt (Trondsen 66) - Carlén (Kruse 67), Thordarson - Norlin (Ohlsson 87), Lundqvist, Abraham - Skjellerup (Baden 78).