Blåvitt-tränaren hyllar möjliga hoten: "Spelare av toppklass"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Det har hänt en hel del i IFK Göteborg den senaste tiden. Lagkaptenen Sebastian Ohlsson missade senaste matchen mot Östersunds FK på grund av skada (då vikarierade mittfältaren Nzuzi Toko på hans högerbacksplats), mittfältaren Junes Barny har lämnat och succéspelaren Patrik Karlsson Lagemyr har fått besked om att han drabbats av en korsbandsskada.

Hur Blåvitt ska formera sitt mittfält mot Gif Sundsvall under lördagen? Tränaren Poya Asbaghi har sin plan klar.

- Vi känner att vi kan lösa det på ett bra sätt, men hur det blir får ni vänta till matchen för att se, säger Asbaghi.

I våras återvände Sebastian Eriksson till klubben och han, som hade skadeproblem när han skrev på, har fått nöja sig med ett kort inhopp i allsvenskan. Nu vill inte Poya Asbaghi utesluta att Eriksson får chansen från start mot "Giffarna".

- Alla i laget är aktuella att spela. Förutom de som är skadade.

En som är avstängd mot Sundsvall är forwarden Lasse Vibe, vilket gör att Robin Söder lär starta längst fram i planen.

- Det är väl inga konstigheter. Robin kan spela högst upp som nia, säger Asbaghi.

Blåvitt-tränaren ser en svår motståndare i Gif Sundsvall.

- Det är ett väldigt spelskickligt lag som gillar att kontrollera matcherna med sitt bollinnehav och de är väldigt bra på att skapa chanser. Det är ett av de bästa lagen i serien när det gäller att skapa chanser med sitt bollinnehav. Framför allt David Batanero och Juanjo (Ciercoles) är två centrala mittfältare av toppklass. De kommer ställa vårt försvarsspel och vårt presspel på sin spets. De kommer testa det.

- Samtidigt känner vi ett bra självförtroende efter vår senaste match mot Östersund. Vi gjorde en väldigt bra insats. Rent defensivt gjorde vi en fantastisk insats och höll uppe ett bra presspel i 94 minuter. På bortaplan, på ett konstgräs och mot ett spelskickligt lag.

Senast mot ÖFK spelade IFK 0-0, och matchen innan sommaruppehållet slutade med en förlust mot Örebro.

- Vi hade ju en väldigt effektiv period där vi gjorde väldigt många mål, vi fick utdelning på våra målchanser. Vi har väl skapat minst lika många målchanser i de här två matcherna, men inte satt dit dem. Så är det ibland. Det gäller bara att fortsätta jobba på samma sätt. Då får man utdelning förr eller senare.

IFK Göteborg-Gif Sundsvall sänds på C More Live 2 och kan streamas på cmore.se. Matchen har avspark klockan 16.00 under lördagen. Sändningsstart: 15.50.