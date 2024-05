AVSLÖJAR: Blåvitt bänkar stjärnan i derbyt mot Gais

På måndagen spelas det första derbyt mellan IFK Göteborg och Gais på Gamla Ullevi på tolv år. Inför mötet har Blåvitts tränare Jens Askou haft en del saker att fundera på, bland annat hur han ska göra med stjärnan Arbnor Mucolli.

Mucolli har varit en av IFK Göteborgs allra bästa spelare sedan han anslöt till klubben under sommaren 2023.



Men i lagets senaste match besegrades Brommapojkarna med 3-0, det utan Mucolli som då var avstängd.



Så frågan för Askou har nu varit om han ska fortsätta med sitt vinnande lag eller om han ska ta in Mucolli?



Fotbollskanalen erfar att de offensiva spelarna som startade i segern mot BP (Thomas Santos, Laurs Skjellerup och Paulos Abraham) får fortsatt förtroende och att Mucolli bänkas i derbyt mot Gais.

Fotbollskanalen var på plats på lördagens träning på Kamratgården och frågade Jens Askou om hur han tänker med Mucolli:



- Vi får se. Ibland får man ta tuffa beslut - och det är något som vi som grupp ska vänja oss vid. Nu gäller det inte bara att vara fit och redo. Man ska också övertyga tränarteamet om att man både över tid och dag till dag är den vi värderar är bäst till att starta matchen, sa han och fortsatte:



- Det är också jävligt kul att ha toppspelare på bänken som vi kan sätta in. Det är många täta matcher, där vi tidigare hade önskat att kunna sätta in spelare som kan göra större impact. Det är bara kul.



Derbyt mellan Gais och IFK Göteborg sparkar igång klockan 19.10 under måndagen